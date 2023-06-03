Турция отправит спецназ в Косово
Минобороны Турции направит батальон сил спецназначения в Косово по просьбе НАТО
Турция по просьбе НАТО направит в Косово батальон сил спецназначения. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.
"После событий в Косове по просьбе командования союзных объединённых сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развёрнут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косова [KFOR]", — следует из сообщения турецкого оборонного ведомства.
Как уточнили в ведомстве, подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" в Косове уже 4–5 июня.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности Североатлантического альянса направить в Косово дополнительно 700 военных. Кроме того, ещё один батальон будет подготовлен к отправке в случае необходимости. Как объяснил Столтенберг, бойцы примут в Косове все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения региона.
Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. При этом явка на выборы составила менее 1%. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, президент Сербии Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета, а протестующие потребовали убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Военные применили дубинки и светошумовые гранаты.
Getty Images / Anadolu Agency / Oguz Yeter