Турция отправит спецназ в Косово

Турция по просьбе НАТО направит в Косово батальон сил спецназначения. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"После событий в Косове по просьбе командования союзных объединённых сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развёрнут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косова [KFOR]", — следует из сообщения турецкого оборонного ведомства.

Как уточнили в ведомстве, подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" в Косове уже 4–5 июня.