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3 июня, 11:44

Турция отправит спецназ в Косово

Минобороны Турции направит батальон сил спецназначения в Косово по просьбе НАТО

Турция по просьбе НАТО направит в Косово батальон сил спецназначения. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"После событий в Косове по просьбе командования союзных объединённых сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развёрнут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косова [KFOR]", — следует из сообщения турецкого оборонного ведомства.

Вучич ожидает спецпредставителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косове

Вучич ожидает спецпредставителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косове

Как уточнили в ведомстве, подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" в Косове уже 4–5 июня.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности Североатлантического альянса направить в Косово дополнительно 700 военных. Кроме того, ещё один батальон будет подготовлен к отправке в случае необходимости. Как объяснил Столтенберг, бойцы примут в Косове все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения региона.

В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. При этом явка на выборы составила менее 1%. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, президент Сербии Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета, а протестующие потребовали убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Военные применили дубинки и светошумовые гранаты.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Oguz Yeter

Николь Вербер
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