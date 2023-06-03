Вучич ожидает спецпредставителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косове

В Сербии ожидают прибытия спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя Госдепа США Габриэля Эскобара для обсуждения вопроса по Косову. Об этом сообщил президент Александр Вучич в эфире TV Prva.

"В понедельник – вторник приедут Лайчак и Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами", — заявил Вучич.