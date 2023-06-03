Вучич ожидает спецпредставителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косове
В Сербии ожидают прибытия спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя Госдепа США Габриэля Эскобара для обсуждения вопроса по Косову. Об этом сообщил президент Александр Вучич в эфире TV Prva.
"В понедельник – вторник приедут Лайчак и Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами", — заявил Вучич.
По его словам, обсуждение данной темы с представителями Запада продолжается: в Кишинёве на саммите Европейского политического сообщества он побеседовал с 38 европейскими лидерами.
Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета, а протестующие требуют убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты.