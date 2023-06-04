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4 июня, 02:45

Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Guardian: Косовские сербы используют букву Z как знак сопротивления НАТО

<p>Автомобиль сил НАТО в Косове с буквами Z. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/COUPSURE/status/1663260471883866113/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Benjamin Pittet</a></p>

Автомобиль сил НАТО в Косове с буквами Z. Обложка © Twitter / Benjamin Pittet

Сербы, живущие на севере Косове, начали использовать букву Z — один из символов российской спецоперации на Украине — как знак сопротивления силам НАТО. Об этом сообщает Guardian.

"Сербы также раскрасили автомобили НАТО буквой Z, ссылаясь на российский знак, использовавшийся на Украине", — пишет издание.

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На использование буквы Z на севере Косова также обратило внимание немецкое издание Bild.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности Североатлантического альянса направить в Косово дополнительно 700 военных. Кроме того, ещё один батальон будет подготовлен к отправке при необходимости. Как заявил политик, бойцы примут в Косове все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения региона.

Юлия Коновалова
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