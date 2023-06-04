Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Сербы, живущие на севере Косове, начали использовать букву Z — один из символов российской спецоперации на Украине — как знак сопротивления силам НАТО. Об этом сообщает Guardian.

"Сербы также раскрасили автомобили НАТО буквой Z, ссылаясь на российский знак, использовавшийся на Украине", — пишет издание.

На использование буквы Z на севере Косова также обратило внимание немецкое издание Bild.