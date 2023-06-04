Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z
Guardian: Косовские сербы используют букву Z как знак сопротивления НАТО
Автомобиль сил НАТО в Косове с буквами Z. Обложка © Twitter / Benjamin Pittet
Сербы, живущие на севере Косове, начали использовать букву Z — один из символов российской спецоперации на Украине — как знак сопротивления силам НАТО. Об этом сообщает Guardian.
"Сербы также раскрасили автомобили НАТО буквой Z, ссылаясь на российский знак, использовавшийся на Украине", — пишет издание.
На использование буквы Z на севере Косова также обратило внимание немецкое издание Bild.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности Североатлантического альянса направить в Косово дополнительно 700 военных. Кроме того, ещё один батальон будет подготовлен к отправке при необходимости. Как заявил политик, бойцы примут в Косове все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения региона.