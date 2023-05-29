Вучич: Косовский спецназ открыл огонь из автомата по мирным сербам в Звечане
Косовский спецназ открыл огонь из автомата Калашникова по мирным гражданам во время мирной демонстрации в Звечане. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, в результате пострадал один человек.
По словам сербского лидера, власти страны сделают всё возможное ради сохранения мира в Косове, однако они не могут допустить убийства своих граждан в непризнанном государстве. Выступая с обращением, Вучич сообщил, что завтра на фоне происходящего проведёт встречу с представителями пяти стран Запада. Кроме того, он добавил, что Сербия развернула армию на административной границе с Косовом.
Напомним, в непризнанном Косове разгорелись очередные столкновения между сербами и местным спецназом. Конфликт начался после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица стал албанец. Миротворцы НАТО на бронетехнике блокировали подступы к зданиям муниципалитетов, а сербы продолжают протестовать и требуют убрать флаг непризнанного Косова с муниципалитета Звечан и отозвать косовско-албанских мэров. Происходящее переросло в агрессию со стороны миротворческого контингента — военные разгоняют недовольных сербов дубинками.
ТАСС / Marjan Vucetic