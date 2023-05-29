Вучич: Косовский спецназ открыл огонь из автомата по мирным сербам в Звечане

Косовский спецназ открыл огонь из автомата Калашникова по мирным гражданам во время мирной демонстрации в Звечане. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, в результате пострадал один человек.

По словам сербского лидера, власти страны сделают всё возможное ради сохранения мира в Косове, однако они не могут допустить убийства своих граждан в непризнанном государстве. Выступая с обращением, Вучич сообщил, что завтра на фоне происходящего проведёт встречу с представителями пяти стран Запада. Кроме того, он добавил, что Сербия развернула армию на административной границе с Косовом.