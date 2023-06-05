Немецкий полицейский подпал под следствие за слова об Украине и беженцах

В Германии полицейский оказался под следствием из-за постов в социальных сетях про беженцев и поддержку Украины со стороны ФРГ. Об этом пишет издание Die Welt.

Как уточняет газета, в прошлом году сотрудник берлинской полиции негативно высказывался о поддержке Киева Германией, а также о политике страны в вопросе предоставления жилья беженцам. Также правоохранитель раскритиковал деятельность радикальных экоактивистов из группы "Последнее поколение". По его мнению, их нужно "собрать и отвезти в лес под Сталинградом".

В полиции Берлина указали, что в зависимости от результатов расследования изучают возможные меры в отношении сотрудника. В случае, если содержание его постов будет признано противозаконным, в отношении стража порядка могут завести уголовное дело по статье о разжигании ненависти.