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5 июня, 05:23

Немецкий полицейский подпал под следствие за слова об Украине и беженцах

Welt: В Германии полицейский оказался под следствием из-за постов про Украину

В Германии полицейский оказался под следствием из-за постов в социальных сетях про беженцев и поддержку Украины со стороны ФРГ. Об этом пишет издание Die Welt.

Как уточняет газета, в прошлом году сотрудник берлинской полиции негативно высказывался о поддержке Киева Германией, а также о политике страны в вопросе предоставления жилья беженцам. Также правоохранитель раскритиковал деятельность радикальных экоактивистов из группы "Последнее поколение". По его мнению, их нужно "собрать и отвезти в лес под Сталинградом".

Wyborcza: В Польше закрыли общежитие после жалоб украинцев на его состояние

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В полиции Берлина указали, что в зависимости от результатов расследования изучают возможные меры в отношении сотрудника. В случае, если содержание его постов будет признано противозаконным, в отношении стража порядка могут завести уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

Ранее Лайф писал, что украинские беженки спиваются и избивают детей, находясь в Польше. Некоторые из этих женщин прилично выпивали ещё на родине, другие начали употреблять алкоголь уже после отъезда, думая, что это будет для них спасением в той драматической ситуации, в которой они оказались.

Выбивала зубы и заставляла есть экскременты: В Польше мамаша с Украины пытала и продавала детей педофилам⁠⁠

Выбивала зубы и заставляла есть экскременты: В Польше мамаша с Украины пытала и продавала детей педофилам⁠⁠

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Unsplash

Иван Косицын
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