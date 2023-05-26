В Польше рассказали, как украинские беженки спиваются и избивают детей

Польская радиостанция TOK FM рассказала о проблемах с алкоголем в семьях украинских беженцев. Журналисты узнали, что соцработники в Люблине, где выросла достаточно большая диаспора из переселенцев с Украины, вынуждены работать с семьями, в которых бывают случаи насилия из-за злоупотребления спиртным.

По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию в муниципальном центре поддержки семьи Малгожаты Рабчевской, в украинском сообществе намного большая толерантность к алкоголю, в том числе и у женщин.

"Некоторые из этих дам не видят проблемы в том, что они, например, ухаживают за годовалым ребёнком и ходят с ним в бассейн, имея в организме порядка трёх промилле алкоголя", — говорит соцработница, отмечая, что в Польше "к такому не привыкли".

По её словам, уже есть случаи передачи детей украинских беженцев в приёмные семьи и воспитательные учреждения. Некоторым из таких матерей, по словам Рабчевской, помочь невозможно, потому что в Польше не может быть и речи об избиении детей, а со стороны беженок соцработники слышат: "А у нас, на Украине, можно".

"Я много раз слышала от украинок, что в одной пощёчине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо. Не знаю, правда ли это, но я не хочу в это верить", — признаётся собеседница издания.

О том, что проблема алкоголизма среди украинских беженок, оказавшихся в другой стране, существует, говорит и психолог, которая дала интервью ТОК FM на условиях анонимности. Она рассказала, что некоторые из этих женщин прилично выпивали ещё на родине, другие начали употреблять алкоголь уже в Польше, думая, что это будет для них спасением в той драматической ситуации, в которой они оказались.