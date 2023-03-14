США решили пока не выгонять украинских беженцев

Для украинских беженцев, прибывших в США через Мексику в прошлом году, администрация президента Джо Байдена решила продлить особый статус. Об этом сообщает Reuters. Вынужденные переселенцы в результате смогут вновь получать медстраховку и талоны на питание.

Как передаёт агентство со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США, в начале прошлого года через Мексику в страну въехало около 25 тысяч украинцев. И теперь изначально предложенный им на год статус беженцев будет продлён. На какой срок это будет сделано, пока не ясно.

В то же время, по данным Reuters, в рамках программы по расселению прибывших с Украины Uniting for Ukraine в Штаты переехало более 118 тысяч человек. Им специальный статус был предоставлен на два года — до 2024-го.