Регион

Уведомления отключены

4 июня, 11:50

Wyborcza: В Польше закрыли общежитие после жалоб украинцев на его состояние

В польском городе Познань закрыли общежитие для украинских беженцев после жалоб с их стороны на условия проживания. Как пишет газета Wyborcza, речь шла о свисающих с потолка электрических кабелях, грязных душевых кабинах, отсутствии горячей воды и тараканах.

В ответ на это власти организовали проверку, по результатам которой выяснилось, что техническое состояние здания, санитарно-гигиенические условия и питание не соответствуют нормам.

"Администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года", говорится в материале.

Поляки устали от беженцев-цыган с Украины, терроризирующих город

Поляки устали от беженцев-цыган с Украины, терроризирующих город

Ранее в Польше заявили о проблеме алкоголизма и домашнего насилия в семьях беженцев из Незалежной. Так, некоторые из украинских матерей не видят проблем в ухаживании за годовалым ребёнком с порядка трёх промилле алкоголя в организме.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Матвей Константинов
  • Новости
  • Польша

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров