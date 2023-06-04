Wyborcza: В Польше закрыли общежитие после жалоб украинцев на его состояние
В польском городе Познань закрыли общежитие для украинских беженцев после жалоб с их стороны на условия проживания. Как пишет газета Wyborcza, речь шла о свисающих с потолка электрических кабелях, грязных душевых кабинах, отсутствии горячей воды и тараканах.
В ответ на это власти организовали проверку, по результатам которой выяснилось, что техническое состояние здания, санитарно-гигиенические условия и питание не соответствуют нормам.
"Администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года", — говорится в материале.
Ранее в Польше заявили о проблеме алкоголизма и домашнего насилия в семьях беженцев из Незалежной. Так, некоторые из украинских матерей не видят проблем в ухаживании за годовалым ребёнком с порядка трёх промилле алкоголя в организме.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU