Wyborcza: В Польше закрыли общежитие после жалоб украинцев на его состояние

В польском городе Познань закрыли общежитие для украинских беженцев после жалоб с их стороны на условия проживания. Как пишет газета Wyborcza, речь шла о свисающих с потолка электрических кабелях, грязных душевых кабинах, отсутствии горячей воды и тараканах.

В ответ на это власти организовали проверку, по результатам которой выяснилось, что техническое состояние здания, санитарно-гигиенические условия и питание не соответствуют нормам.

"Администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года", — говорится в материале.