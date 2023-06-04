Поляки устали от беженцев-цыган с Украины, терроризирующих город
Lublin112: Беженцы с Украины держат в страхе жителей польского Красныстава
Беженцы с Украины, прибывший в польский город Красныстава, буквально захватили его и терроризируют местных жителей. Поляки, как пишет местный портал Lublin112, жалуются, что им стало небезопасно жить.
Так, приводится случай, когда полицейские хотели поговорить с одним из беженцев, но тут подключилось более дюжины его соотечественников, решив их выгнать. Только "жёсткая реакция" правоохранителей помешала их самоуправству.
По отзывам жителей Красныстава, беженцы крайне нагло ведут себя в магазинах: открывают упаковки, пробуют содержимое и кладут обратно. Подобных сообщений очень много, горожане недовольны агрессивностью приезжих, а власти не успевают на них реагировать. На встрече мэра города с руководством полиции было принято решение усилить патрулирование мест проживания украинцев.
А ранее в Польше рассказали, как украинские беженки спиваются и избивают детей. Некоторые из этих женщин прилично выпивали ещё на родине, другие начали употреблять алкоголь уже после отъезда, думая, что это будет для них спасением в той драматической ситуации, в которой они оказались.