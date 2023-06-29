Врач развеяла мифы о "выведении шлаков" и объяснила, когда организму нужна помощь в этом

Наш организм — это саморегулирующаяся система. И всё, что нужно, он выводит через органы выделения. Поэтому специально избавляться от "шлаков и токсинов" не нужно. Как наше тело справляется с выведением вредных веществ и когда ему нужно в этом помогать, Лайфу рассказала врач-отоларинголог Светлана Попова.

Прежде всего, объяснила собеседница Лайфа, токсины выходят через пищеварительную систему — вместе с калом, через выделительную — вместе с мочой, через регулярные выделения у женщин, а также с помощью потоотделения. Также есть выделение серы из ушей, слизи из дыхательной системы, из носовой полости и глаз, а также регулярное слущивание эпителия на коже. Всё вышеперечисленное способствует выведению шлаков и ненужных организму продуктов, причём силами самого организма, подчеркнула врач.

"То есть если у человека есть сбалансированное питание, если он нормально двигается, если у него есть взаимодействие с воздухом, солнцем и он принимает достаточное количество чистой воды внутрь, то процессы очищения у него происходят естественным образом", — рассказала медик.

Если нарушаются естественные способы выведения, шлаки начинают выходить через кожу, поскольку это второй после кишечника по величине выделительный орган. Поэтому, когда по каким-либо причинам происходит нарушение естественного процесса выведения, кожа берёт на себя эту функцию.

"В связи с чем на коже начинают проявляться признаки сыпи, экземы, бородавки, папилломы, халязионы и так далее. Другими словами, закупорка пор и наросты на коже — это ещё один способ очищения организма от шлаков и токсинов. Очень важно, если кожа взяла на себя такую функцию, ничем её не подавлять", — советует врач.

Также Попова заявила, что нет смысла в "очистке" какого-то конкретного органа — печени, поджелудочной, кишечника и так далее. Важен системный подход. Также не стоит "гоняться за какими-то паразитами", добавила эксперт.

"Кишечник в буквальном смысле полностью начинён простейшими бактериями и вирусами, при этом он является "вторым мозгом" человека. От его работы зависит на 90% то, как человек мыслит, чувствует себя, существует в этом мире. То есть важен биоценоз — равновесие между микрофлорой и самим человеком. Поэтому нет смысла удалять один какой-то вид патогенных бактерий или заселять себя полезными бактериями", — объяснила врач.