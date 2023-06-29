Регион

Уведомления отключены

29 июня, 11:40

Врач развеяла мифы о "выведении шлаков" и объяснила, когда организму нужна помощь в этом

Врач Попова: Высыпания на коже — это способ очищения организма от шлаков

Наш организм — это саморегулирующаяся система. И всё, что нужно, он выводит через органы выделения. Поэтому специально избавляться от "шлаков и токсинов" не нужно. Как наше тело справляется с выведением вредных веществ и когда ему нужно в этом помогать, Лайфу рассказала врач-отоларинголог Светлана Попова.

Прежде всего, объяснила собеседница Лайфа, токсины выходят через пищеварительную систему — вместе с калом, через выделительную — вместе с мочой, через регулярные выделения у женщин, а также с помощью потоотделения. Также есть выделение серы из ушей, слизи из дыхательной системы, из носовой полости и глаз, а также регулярное слущивание эпителия на коже. Всё вышеперечисленное способствует выведению шлаков и ненужных организму продуктов, причём силами самого организма, подчеркнула врач.

"То есть если у человека есть сбалансированное питание, если он нормально двигается, если у него есть взаимодействие с воздухом, солнцем и он принимает достаточное количество чистой воды внутрь, то процессы очищения у него происходят естественным образом", — рассказала медик.

Диетолог посоветовала салат, который чистит кишечник "как щётка"

Диетолог посоветовала салат, который чистит кишечник "как щётка"

Если нарушаются естественные способы выведения, шлаки начинают выходить через кожу, поскольку это второй после кишечника по величине выделительный орган. Поэтому, когда по каким-либо причинам происходит нарушение естественного процесса выведения, кожа берёт на себя эту функцию.

"В связи с чем на коже начинают проявляться признаки сыпи, экземы, бородавки, папилломы, халязионы и так далее. Другими словами, закупорка пор и наросты на коже — это ещё один способ очищения организма от шлаков и токсинов. Очень важно, если кожа взяла на себя такую функцию, ничем её не подавлять", — советует врач.

Диетолог назвала два идеальных продукта для поддержания здоровья кишечника

Диетолог назвала два идеальных продукта для поддержания здоровья кишечника

Также Попова заявила, что нет смысла в "очистке" какого-то конкретного органа — печени, поджелудочной, кишечника и так далее. Важен системный подход. Также не стоит "гоняться за какими-то паразитами", добавила эксперт.

"Кишечник в буквальном смысле полностью начинён простейшими бактериями и вирусами, при этом он является "вторым мозгом" человека. От его работы зависит на 90% то, как человек мыслит, чувствует себя, существует в этом мире. То есть важен биоценоз — равновесие между микрофлорой и самим человеком. Поэтому нет смысла удалять один какой-то вид патогенных бактерий или заселять себя полезными бактериями", — объяснила врач.

Хирурги в Уфе спасли пациента от паразита, который за несколько лет вырос до 120 см

Хирурги в Уфе спасли пациента от паразита, который за несколько лет вырос до 120 см

Кстати, для правильной работы почек, кишечника, кожи и других органов важно ежедневно соблюдать питьевой режим. Причём речь идёт именно о чистой питьевой воде, а не о газированных напитках, супах и других жидкостях.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров