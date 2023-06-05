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5 июня, 13:51

Диетолог посоветовала салат, который чистит кишечник "как щётка"

Врач Королёва: Салат из свёклы, моркови и белокочанной капусты очищает кишечник

Салат из сырой свёклы, моркови и белокочанной капусты очищает кишечник. Об этом заявила врач – терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Она отметила, что для хорошей работы органов пищеварения необходимо есть овощи, которые содержат грубые пищевые волокна: репу, редис и зелень.

"Клетчатка — это не только лучшее лакомство для кишечной флоры. Растительные волокна также представляют собой щётку для кишечника, благодаря которой происходит естественное освобождение от непереваренных остатков пищи", — рассказала эксперт в беседе с телеканалом "Москва 24".

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Ранее Лайф писал, что для здоровой работы щитовидной железы надо употреблять рыбу и зелёный салат. Такой совет дала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Никита Осипов
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