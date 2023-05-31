5 грубых ошибок во время обеда: что мы все делаем неправильно и как это исправить

Об обеде и правильном питании говорят очень часто и практически везде, но многие из нас до сих пор делают ошибки в своём питании. Рассмотрим пять распространённых заблуждений о правильном обеде и как их исправить.

Ошибка № 1: Пропускаете приёмы пищи

Советы по правильному обеду: как избежать распространённых заблуждений. Фото © Freepik

Многие в погоне за идеальной фигурой считают, что это нормально — просто пропустить приём пищи, чтобы сохранить дефицит калорий. Идея, мягко говоря, вредная. Есть шанс сорваться и съесть ещё больше, чем могли бы изначально. Вместо того чтобы пропускать обед, спланируйте все приёмы пищи так, чтобы они по калорийности отвечали вашим запросам и пропускать ничего не приходилось.

Ошибка № 2: Пьёте слишком мало воды

Нашему организму нужна жидкость, поэтому люди во время обеда часто в качестве напитков берут чай, соки, газировку и что-то в этом роде. В итоге — куча лишних калорий. Вместо этого лучше выбрать обычную воду с лимоном. Такой вариант будет интереснее "пустой" воды, а с поставленной задачей справляется на сто процентов.

Ошибка № 3: Обедаете в общепите

Заблуждения об обеде: что необходимо знать для правильного питания. Фото © freepik

Обед в кафе или фастфуд-ресторане может казаться единственно возможным вариантом поесть посреди рабочего дня. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что тут речь идёт только об удобстве и вкусе — пользы от такого обеда вообще нет. Никогда не знаешь, как именно приготовили блюдо, просить меню с указанием КБЖУ тоже не станешь. Такое питание может содержать излишки соли, жира и углеводов. Частые походы в общепит запросто приведут к набору веса и повышенному уровню холестерина. Поэтому предлагаем рассмотреть вариант готовить здоровый обед дома и носить его с собой на работу.

Ошибка № 4: Обедаете только салатом

Салаты, конечно, могут быть полезными, но употребление только зелени во время обеда способно привести к недостатку питательных веществ, которые необходимы для энергии и здоровья. Вместо этого стоит употреблять разнообразную пищу, которая содержит белки, жиры и углеводы, такие как курица, рыба, овощи и злаки.

Ошибка № 5: Вы едите слишком быстро

Как избежать ошибок в питании: советы по обеду. Фото © Freepik / rawpixel.com

Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает понять, что мы наелись. Потому люди продолжают есть больше, чем нужно. Это может привести к перееданию, набору веса и повышенному уровню сахара в крови. Стоит уделить время приёму пищи, наслаждаться едой и жевать каждый кусочек, чтобы ощущать её вкус и текстуру. А не пытаться заглотить свою порцию за пять минут.