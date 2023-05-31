Кинолог объяснил, почему оставлять собаку в машине — очень плохая идея

В летний зной собак может поразить тепловой удар, поэтому оставлять животных в машине на солнцепёке не стоит. Питомец попросту может погибнуть. Об этом предупредил президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский. Он пояснил, что организм собак устроен так, что они не потеют всем телом, а только языком и подушечками лап.

"Очень много случаев гибели собак, когда люди едут на дачу, ещё куда-то путешествовать, выходят в магазин на минуту что-то купить, но, когда возвращаются, случается страшная трагедия. Животное лучше оставлять в машине с включённым кондиционером или с приоткрытыми окнами, чтобы был сквозняк", — отметил Уражевский в беседе с РИА "ФедералПресс".

Дома животным тоже нужно организовать комфортные условия — создать сквозняк и повесить влажные простыни. Вода должна быть чистой и прохладной, менять её необходимо как можно чаще. Собаку надо протирать мокрым полотенцем. Прогулки лучше перенести на раннее утро или поздний вечер.