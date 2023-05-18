Кинолог объяснил, что делать, если собака боится грозы

Если собака боится грозы, то в первую очередь нужно исключить её проблемы со здоровьем. Стоит обратиться к ветеринару, чтобы убедится, что страх не связан с трудностями со слуховым аппаратом. Далее следует работать над проблемой на дрессировочной площадке, при этом пса не нужно успокаивать, если он хочет скрыться от природной опасности. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Нужно понимать, что большую роль в этом процессе играет хозяин. Собака ориентируется на вашу реакцию. Не нужно поощрять паническое поведение животного: не берите собаку на руки, не наглаживайте её, когда она пытается убежать или спрятаться во время грозы", — отметил он в беседе с РИАМО.

Успокаивая питомца, хозяин даёт ему понять, что одобряет его тревогу. Голубев призвал вести себя уверенно и позволять собаке спрятаться, если она хочет найти укрытие. При этом лакомства в таком случае предлагать нежелательно. А ещё нельзя заставлять пса насильно преодолевать страх.

"Если вы находитесь на улице и ваш питомец запаниковал, самое лучшее, что вы можете сделать, — бегите. Бегите вместе с собакой, параллельно разговаривая с ней спокойным и обыденным голосом. Почему нужно бежать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно бороться за свою жизнь или быстро убежать от опасности", — подчеркнул эксперт.

Эти вещества усиливают состояние тревожности, поэтому от них надо избавиться. Благодаря бегу выраженность стресса у пса снизится, он успокоится и будет подчиняться командам. После этого кинолог советует поиграть с питомцем. В крайних случаях специалисты подбирают успокоительные препараты для четвероногого друга.