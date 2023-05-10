Кинолог назвал самовыгул лотереей с "джекпотом" в виде смерти собаки
Кинолог Голубев: Самовыгул — лотерея, которая может закончиться смертью собаки
Самовыгул собак недопустим ни под каким предлогом. Если хозяин поступает так, он обрекает питомца на всевозможные опасности. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.
"Любой звук, предмет, другое животное могут напугать или привлечь питомца, это приведёт к тому, что собака может убежать, пораниться или потеряться. Более того, у хозяина нет возможности контролировать животное, увлёкшись чем-то, питомец может попросту не найти обратный путь домой", — отметил специалист.
Некоторые люди пытаются оправдывать самовыгул мнимой заботой и тем, что якобы дают животному свободу, но свобода здесь ни при чём, подчеркнул кинолог. По словам Голубева, самовыгул — это лотерея, которая может закончиться для четвероногого друга человека самым печальным образом, вплоть до смерти. Отпускать собаку на самовыгул безответственно по отношению как к самому питомцу, так и к окружающим, добавил эксперт.
Также кинолог уточнил, что практика самовыгула нарушает действующий закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Напомним, ранее зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил начать штрафовать за самовыгул собак. Он призывал внести поправки в закон, который президент России Владимир Путин подписал в июле прошлого года.
ТАСС / Роман Храмовник