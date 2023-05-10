Кинолог назвал самовыгул лотереей с "джекпотом" в виде смерти собаки

Самовыгул собак недопустим ни под каким предлогом. Если хозяин поступает так, он обрекает питомца на всевозможные опасности. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

"Любой звук, предмет, другое животное могут напугать или привлечь питомца, это приведёт к тому, что собака может убежать, пораниться или потеряться. Более того, у хозяина нет возможности контролировать животное, увлёкшись чем-то, питомец может попросту не найти обратный путь домой", — отметил специалист.

Некоторые люди пытаются оправдывать самовыгул мнимой заботой и тем, что якобы дают животному свободу, но свобода здесь ни при чём, подчеркнул кинолог. По словам Голубева, самовыгул — это лотерея, которая может закончиться для четвероногого друга человека самым печальным образом, вплоть до смерти. Отпускать собаку на самовыгул безответственно по отношению как к самому питомцу, так и к окружающим, добавил эксперт.

Также кинолог уточнил, что практика самовыгула нарушает действующий закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".