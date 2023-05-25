Врач рассказала, как легко избежать проблем с щитовидной железой

Для здоровой работы щитовидной железы необходимо употреблять рыбу, зелёный салат, а также использовать йодированную соль. Такой совет во Всемирный день щитовидной железы, 25 мая, дала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Она отметила, что йод содержится не только в дарах моря — рыбе, водорослях, креветках и мидиях. Им также богаты зелёный салат, говяжья печень и другие продукты. А ещё нужно использовать только йодированную соль, но добавлять её в уже готовые блюда, а не в готовящиеся на плите.

"Во многих странах уже приняты специальные нормы, которые обязывают производителей использовать исключительно йодированную соль. У нас пока такого нет, иначе бы йододефициты резко уменьшились. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать эту соль на вашей кухне", — написала врач в телеграм-канале.

Также она посоветовала осенью съедать после завтрака или обеда спелую хурму. В ежедневный рацион стоит включить и небольшое количество грецких орехов.

Медик предупредила, что за содержанием йода важно следить в рационе беременных женщин. При йододефиците у будущего ребёнка могут быть проблемы с нервной системой и снижение интеллекта. Павлова предупредила, что увлекаться продуктами с йодом не стоит людям с гиперфункцией щитовидной железы.