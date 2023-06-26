Врач предостерёг от использования соляриев — они в 100 раз опасней солнца

Многие люди посещают солярии для подготовки к пляжному сезону. Однако не все знают, что эти процедуры могут навредить здоровью. О рисках, а также о том, как правильно загорать на солнце, Лайфу рассказал Алексей Парамонов — врач-косметолог, дерматолог и хирург.

Врач-косметолог Алексей Парамонов. Фото © Предоставлено Лайфу

На самом деле риск выше пользы, объяснил врач. Интенсивность УФ-излучения в солярии в 100 раз выше солнечной — и, соответственно, в 100 раз опасней. Солярий вызывает рак кожи и её старение, приводит к помутнению хрусталика глаза и потере зрения. А люди до 30 лет, посещая солярий, увеличивают риск меланомы вдвое. Ультрафиолет разрушает молекулы коллагена и эластина, придающие коже упругость.

"Вследствие потери коллагена и эластина кожа становится дряблой, теряется её упругость, прорезаются глубокие морщины, появляется обвисание кожи (гравитационный птоз), носогубные складки, брыли, "марионетки" и многое другое", — отметил Алексей.

В дерматологии есть понятие — фотостарение (дерматогелиоз), сообщил дерматолог. Это состояние, связанное с хроническим воздействием ультрафиолета на кожу и накоплением в ней фотоповреждений. Признаками фотостарения кожи являются: разрушение коллагена, что приводит к снижению упругости и обвисанию кожи;

гиперкератоз (утолщение рогового слоя), что делает кожу серой, тусклой, с неровным цветом;

эластоз — появление в коже патологически изменённого эластина;

нарушение образования пигмента меланина — нарушение пигментации. Снижается упругость кожи, она становится грубее, появляются морщины, пигментные пятна и сосудистые звёздочки.

"Самое опасное, что воздействие ультрафиолета может приводить к развитию раковых опухолей кожи. Поэтому нужно обязательно раз в год проходить профилактический осмотр и проводить дерматоскопию — исследование всех образований на коже (родинок), создавать так называемый паспорт кожи. Обязательному обследованию подлежат все образования, размер которых составляет 5 мм и более", — подчеркнул медик.

Для тех, кто, невзирая на опасность, намерен позагорать, Парамонов дал несколько советов. Во-первых, кожу нужно подготовить к солнечным ваннам. Для этого первые пребывания под УФ нужно сделать короткими, по 5-7 минут, постепенно увеличивая их впоследствии. Кроме того, в первые дни лучше загорать утром, а в период самого интенсивного излучения — с 12 до 16 часов — исключить солнечные процедуры. Также хирург рекомендовал загорать двигаясь, а не просто лёжа, и добавил, что нельзя проводить солнечные процедуры с мокрой кожей.

А ещё дерматолог напомнил о необходимости использования кремов с SPF и лосьонов после загара. В заключение Алексей напомнил о необходимости защищать родинки от загара, для этого их можно заклеить пластырем.