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23 июня, 12:43

Врач назвала возраст, после которого загорать противопоказано

Дерматолог Галлямова: Людям старше 45–50 лет я рекомендую отказаться от загара

Россиянам старше 45–50 лет лучше отказаться от загара. Таким мнением поделилась с журналистами врач-дерматолог Юлия Галлямова. Всё из-за того, что с возрастом защитные функции кожи снижаются, а риск раковых заболеваний, наоборот, возрастает.

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"Солнце может это и спровоцировать, и усилить", предупредила врач.

Кроме того, Галлямова назвала в числе противопоказаний для загара отсутствие природного пигмента: речь идёт о людях, у которых светлые волосы, глаза и кожа. При малейшем нахождении на солнце они обычно не загорают, а краснеют, подвергая организм серьёзному стрессу.

"Ещё я обратила бы внимание на тех, у кого обнаружен диспластический невус, и тех, у кого более ста родинок на теле. Им я тоже не рекомендую загорать", — поделилась собеседница "Ленты.ру".

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Ранее дерматолог Нигина Кузьмина назвала правила красивого и безопасного загара. При этом она призвала отказаться от солнечных ванн во время приёма антибиотиков и людям с выраженной пигментацией. А онколог Данила Назлиев рассказал, что купание в бассейнах с хлоркой в два раза повышает риск развития рака шейки матки. По его словам, это заболевание — серьёзный риск для путешественников и даже пятизвёздочные отели могут быть опасны, если состояние бассейна и воды не поддерживается должным образом.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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