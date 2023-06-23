Врач назвала возраст, после которого загорать противопоказано

Россиянам старше 45–50 лет лучше отказаться от загара. Таким мнением поделилась с журналистами врач-дерматолог Юлия Галлямова. Всё из-за того, что с возрастом защитные функции кожи снижаются, а риск раковых заболеваний, наоборот, возрастает.

"Солнце может это и спровоцировать, и усилить", — предупредила врач.

Кроме того, Галлямова назвала в числе противопоказаний для загара отсутствие природного пигмента: речь идёт о людях, у которых светлые волосы, глаза и кожа. При малейшем нахождении на солнце они обычно не загорают, а краснеют, подвергая организм серьёзному стрессу.

"Ещё я обратила бы внимание на тех, у кого обнаружен диспластический невус, и тех, у кого более ста родинок на теле. Им я тоже не рекомендую загорать", — поделилась собеседница "Ленты.ру".