Косметолог объяснила, почему автозагар не так страшен, как его малюют

В летний период многие засматриваются на автозагары, желая приобрести цвет кожи как после отпуска на море. Однако многие считают, что эти средства вредны. Так это или нет, Лайфу рассказала терапевт и косметолог Кристина Радина.

Плюсы автозагара

Во-первых, он помогает достичь желаемого оттенка кожи людям с очень светлым цветотипом, тем, кому противопоказано загорать.

"Потому что людям с белой кожей — людям с очень светлым цветотипом — желательно избегать прямых агрессивных солнечных лучей. Ультрафиолет может провоцировать у людей с факторами риска развитие меланом и прочих онкологических заболеваний кожи. Поэтому они для себя могут выбирать автозагар, потому что он намного безопаснее, чем прямое воздействие ультрафиолетовых лучей", — отметила Радина.

Второй плюс автозагара — быстрый эффект. Не нужно лежать под солнцем несколько дней, чтобы достичь желаемого эффекта. Главное — подобрать нужный оттенок, добавила собеседница Лайфа.

Третий плюс заключается в том, что в эти средства добавляют различные витамины и масла, что полезно для нашей кожи. Также сейчас в моде моментальный загар, в составе которого есть сахарной тростник. Он считается абсолютно безвредным и гипоаллергенным соединением, которое не противопоказано даже беременным женщинам, объясняет косметолог.

Минусы автозагара

Если же говорить о минусах, то в первую очередь это индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на вещества в составе крема.

Второй минус — автозагар может привести к сухости кожи. Всё из-за вещества дигидроксиацетона, который содержится во многих средствах.

"Любые спирты, которые содержатся в автозагаре, сушат кожу, а сухая кожа больше склонна к тому, что на ней образуются морщины. Она теряет эластичность, свою упругость и быстрее стареет", — добавила врач.

Третьим минусом автозагара Кристина Радина называет сложности в равномерном нанесении. Часто крем ложится некрасивыми разводами, а также пачкает одежду.