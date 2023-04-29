Заклеивать или мазать: Как правильно загорать людям с родинками

Заклеивать родинки — это народный метод, который якобы помогает избежать онкологических заболеваний, но на самом деле никакого эффекта он не приносит. Таким мнением поделилась с Лайфом косметолог и главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

"Смысл в том, что перерождение родинок происходит именно при поломке, при нарушении структуры ДНК. Это происходит при общем воздействии на организм, а не конкретном воздействии солнца на данную родинку", — объяснила она.

По её словам, людям с диспластическими родинками или с их большим количеством на теле всё же не стоит злоупотреблять загаром, лучше находиться на пляже в майке или пользоваться сильными солнцезащитными кремами. Врач отметила, что совсем отказываться от солнечных ванн тоже не стоит, ведь они дают витамин D и эндорфины — гормоны радости. Но следует хотя бы раз в год посещать дерматолога или онколога, особенно если родинка изменилась после летнего отдыха.

"Изменился цвет или размер, появились изъязвления, или, наоборот, побелели, выпали волосы на родинке, на которой до этого они росли, — всё это требует срочного обращения к врачу", — добавила собеседница Лайфа.