Врач назвала правила красивого и безопасного загара

Хоть солнце и улучшает настроение, оно таит опасности в виде ожогов и перегрева. Чтобы отдых на улице не привёл к проблемам со здоровьем, нужно соблюдать простые правила. О них рассказала врач-дерматолог Нигина Кузьмина.

Так, она призвала не загорать людям с выраженной пигментацией и во время приёма курса антибиотиков. Находиться на солнце не стоит с 11 до 16 часов, а после приёма солнечных ванн кожу необходимо увлажнить. Эксперт посоветовала не забывать про солнцезащитный крем, которой надо наносить в том числе на мочки ушей.

"Крем с SPF начинает работать не сразу, а через 15–20 минут после нанесения. На один квадратный сантиметр кожи нужно наносить два миллиграмма SPF. Очень важно не просто его нанести перед выходом, но и обновлять минимум каждые два-три часа", — приводит слова Кузьминой телеканал "Санкт-Петербург".

Кроме того, следует следить за индексом ультрафиолета. Как отметила дерматолог, любая цифра, кроме 0, говорит о необходимости нанесения солнцезащитного средства. Летом нужно есть фрукты и овощи с бета-каротином: томаты, тыкву, морковь и красный перец. Кроме того, в жаркое время года в рационе должны быть ягоды: черника, чёрная смородина и слива. Все они обладают активным антиоксидантным действием, подчеркнула врач. Бета-каротин помогает клеткам подготовиться к воздействию солнца.

"На фоне активной инсоляции вырабатывается большое количество свободных радикалов, которые в дальнейшем могут вызвать хронические воспаления, формирование злокачественных образований, пигментации и так далее. Антиоксидантные средства выводят свободные радикалы из организма", — уточнила эксперт.