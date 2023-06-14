Врач высчитала, сколько ложек солнцезащитного крема нужно нанести на тело, чтобы не сгореть

Важность использования средств с солнцезащитными фильтрами неоспорима, и такие средства достаточно плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Сегодня на полках аптек и магазинов представлены средства различных форматов: кремы, спреи, флюиды, молочко. Как выбрать то, что подойдёт именно вам, читателям Лайфа рассказала дерматолог, косметолог Наталия Жовтан.

"Все санскрины можно разделить на средства, содержащие физические и химические фильтры, причём физические отражают вредное излучение, а химические трансформируют в иную энергию. Основное правило — это наносить достаточное количество средства за 20–30 минут до выхода из дома. На всю поверхность тела понадобится около 30 миллилитров средства", — предупредила врач.

Другими словами, разовый объём крема, который нужно нанести на тело перед выходом на солнце, — это не менее двух столовых ложек.

Обновлять нанесение защитных средств, по словам собеседницы Лайфа, нужно каждые два часа, а также — после каждого пребывания в воде. Жовтан рекомендует обратить внимание на водостойкие средства, они способны увеличить время защиты от солнца до 6 часов. Ещё один совет — внимательно читать маркировку. Некоторые современные средства содержат не только защиту от невидимого солнечного света UVA и UVB, но и от видимого (синего), под аббревиатурой HEV излучения, а также маркировку PPD или PA.

"Важно делать перерыв между нанесением солнцезащитного средства и другой косметики не менее 15–20 минут", — добавила в разговоре с Лайфом дерматолог.