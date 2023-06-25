Россиянам рассказали, как избежать солнечного ожога при загаре

Если на коже появились солнечные ожоги, необходимо принять холодный душ без мыла, гелей и скрабов, рассказал врач-дерматолог Лаборатории "Гемотест" Роман Иванов. В беседе с RT он пояснил, как правильно загорать, чтобы избежать появления ожогов.

По его словам, ожоги могут выглядеть по-разному — от небольших покраснений кожи до болезненных пузырей, которые заполнены жидкостью. В последнем случае речь идёт об ожогах второй степени. Чтобы этого не происходило, он посоветовал пользоваться средствами с уровнем защиты SPF 50.

"Если ожог всё же проявился, примите прохладный душ — но без мыла, гелей и скрабов. Ещё можно сделать компресс из полотенца, смоченного в чистой воде. Для облегчения дискомфорта и боли рекомендуется применять специальные средства после загара с декспантенолом: они отлично увлажняют и успокаивают кожу, а также улучшают процессы регенерации", — пояснил Иванов.

Он также посоветовал отказаться от спиртосодержащих средств и лосьонов, так как они сушат кожу и могут усугубить воспаление. Неверным выбором станут и жирные кремы и масла, создающие парниковый эффект, нарушающие теплообмен и мешающие коже дышать.

Эксперт также категорически запретил прокалывать пузыри, чтобы не инфицировать кожу. А народные методы — вроде обработки кожи сметаной и кефиром — небезопасны, так как в кисломолочных продуктах содержится множество микроорганизмов, то есть возрастает риск инфицировать повреждённую кожу. Иванов посоветовал и не использовать лёд, ведь резкий перепад температур может ещё больше повредить кожу и усилить воспаление.