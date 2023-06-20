Врач предупредила о риске слепоты из-за ожога борщевиком

В борщевике содержатся вещества, которые резко повышают чувствительность организма к УФ-излучению. Соприкосновение со стеблями или попадание сока растения на кожу ведёт к фотохимическим ожогам, которые могут заживать в течение нескольких месяцев или привести к тяжёлым последствиям. Об этом "Газете.ru" рассказала терапевт, гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Вера Сухова.

Врач отметила, что при ожоге борщевиком нужно обильно промыть поражённый участок кожи проточной водой, затем наложить на него стерильную повязку и в течение 48 часов избегать пребывания под прямыми солнечными лучами. При возникновении пузырей необходимо обратиться к врачу.

"Может понадобиться не только местное, но и общее комплексное лечение. При обширных площадях поражения и ухудшении общего состояния требуется лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации", — отметила Сухова.

Врач предупредила, что ожог глаза соком борщевика может и вовсе привести к слепоте. Заживление менее серьёзных ожогов будет проходить по-разному — в зависимости от степени поражения.

"Ожоги I степени начнут заживать спустя несколько дней, II степени — сопровождаются головной болью, температурой и образованием пузырей с жидкостью. Следы заживления исчезают от полутора недель до нескольких лет. Ожоги III степени, когда на коже появляются выраженные язвенные образования, могут оставить стойкие рубцы", — заключила гастроэнтеролог.