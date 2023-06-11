Россиянам объяснили, как отличить съедобные грибы от ядовитых

В России в этом месяце начинается грибной сезон. При влажной и тёплой погоде в лесах начинают появляться подосиновики и подберёзовики. В нашей стране растут около трёх тысяч видов грибов, однако только 300 из них являются съедобными. Издание Ura.ru рассказывает, как отличить съедобные грибы от ядовитых и что необходимо делать при отравлении.

В первую очередь следует помнить, что сбор грибов требует особой внимательности, так как многие из них маскируются друг под друга. Не стоит собирать незнакомые экземпляры. Токсины, находящиеся в ядовитых грибах, разрушают клетки печени, почек, лимфоциты и энтероциты. В случае тяжёлого отравления грибами человек может впасть в кому.

При первом походе в лес за грибами лучше пригласить с собой опытного грибника, который научит отличать съедобные экземпляры от ядовитых. Новичкам стоит собирать трубчатые разновидности грибов — белые грибы (боровики), подосиновики и подберёзовики. Среди них реже всего встречаются ядовитые экземпляры, а распознать их довольно просто: находящаяся под шляпкой часть гриба напоминает губку. Сбор грибов с пластинками под шляпкой требует большего опыта.

Главное правило грибников: не уверен — не бери. Ядовитые грибы могут иметь приятный вкус, но не стоит пробовать сомнительные экземпляры. Запах и потемнение гриба при разламывании — тоже не показатель его пригодности в пищу. Самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка. Отличить её можно по тонкой ножке и "юбочке". При этом съедобная лисичка имеет равномерную окраску, плотную и толстую ножку. Настоящие лисички обычно растут группами и редко бывают червивыми.

Чаще всего грибники ошибаются в опятах. Съедобные опята всегда имеют "юбочку", их шляпка покрыта чешуйками, которые чуть темнее основного цвета гриба. А у настоящих маслят скользкая шляпка и такая же ножка. Ложные маслята меняют цвет мякоти на изломе или срезе на красный или синий. Настоящий подосиновик на срезе постепенно меняет цвет с белого на синий или даже почти чёрный. Подберёзовик можно спутать с жёлтым грибом. У подберёзовика выпуклая гладкая шляпка, тонкая ножка, покрытая тёмными чешуйками. Под шляпкой он трубчатый.

Первыми признаками отравления грибами являются тошнота, боль в животе, слабость, одышка и головокружение. При появлении данных симптомов следует вызвать скорую помощь, пить много воды, также следует принять сорбенты, например активированный уголь.