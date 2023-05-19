Россиянам рассказали, куда пойдёт дальше заполонивший Сочи жутковатый гриб

Достоверных сведений о ядовитости заполонившего леса Сочи решёточника красного нет, однако, несмотря на это, гриб в любом случае несъедобен. Об этом заявил ведущий программы "Царство грибов" на телеканале "Живая планета" Дмитрий Тихомиров.

"Он несъедобен, потому что есть там нечего: у него пещеристое тело, как и у всех грибов семейства весёлковых", — подчеркнул Тихомиров в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт пояснил, что обычно решёточник красный произрастает на побережье Средиземного моря и его появление может быть вызвано потеплением. Тихомиров считает, что гриб может двинуться на север через Воронежскую и Калужскую области, но до Подмосковья он пока не дойдёт.

"Решёточник красный — гриб редкий, занесённый в Красную книгу России, рвать его и портить не стоит. К тому же сейчас за это введена уголовная статья — буквально этой весной. Поэтому лучше так не рисковать", — заключил Тихомиров.