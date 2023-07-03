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3 июля, 06:00

10 настолько ужасных платьев, что их единственное предназначение - быть предметом насмешек

Если оценивать платья с точки зрения способности притягивать взгляды, то примеры из подборки ниже всегда будут на "на десятку". И не важно, что по всем остальным параметрам это уверенный минус миллион из десяти.

"Если вы не можете придумать, что надеть, просто наденьте пакет", — snorlaxlover123.

Фото © Reddit / snorlaxlover123

Фото © Reddit / snorlaxlover123

"Жан-Поль Готье", — Hazys.

Фото © Reddit / Hazys

Фото © Reddit / Hazys

"Платье за 900 баксов, из-за которого твои руки выглядят просто дико", — eriwhi.

Фото © Reddit / eriwhi

Фото © Reddit / eriwhi

"Гарет Пью, весна/лето 2007 год", — Plethorian.

Фото © Reddit / Plethorian

Фото © Reddit / Plethorian

"Безумный шляпник из "Алисы в Стране чудес" выглядит... Интересно", — kinghfb.

Фото © Reddit / kinghfb

Фото © Reddit / kinghfb

"Итак, если я решу приодеться на вечер, где мне взять вторую женщину?", — hellogoawaynow.

Фото © Reddit / hellogoawaynow

Фото © Reddit / hellogoawaynow

"Лиззо и её платье в стиле Урсулы для Vanity Fair", — OMGBeckyStahp.

Фото © Reddit / OMGBeckyStahp

Фото © Reddit / OMGBeckyStahp

"Они называют это модой", — E_Farseer.

Фото © Reddit / E_Farseer

Фото © Reddit / E_Farseer

"Знаете те особые случаи, когда тебе нужно одеться как одуванчик? Вот и я не знаю", — RobertLaneShmurdaIII.

Фото © Reddit / RobertLaneShmurdaIII

Фото © Reddit / RobertLaneShmurdaIII

"Господа, перед вами высокая мода", — pink_peperomia.

Фото © Reddit / pink_peperomia

Фото © Reddit / pink_peperomia

"Моя проказница": Гоген Солнцев женится на 83-летней бабушке, и, кажется, у Шаляпина появился достойный соперник

"Моя проказница": Гоген Солнцев женится на 83-летней бабушке, и, кажется, у Шаляпина появился достойный соперник

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Reddit / kinghfb, pink_peperomia

Сергей Трофимов
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