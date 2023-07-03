10 настолько ужасных платьев, что их единственное предназначение - быть предметом насмешек

Если оценивать платья с точки зрения способности притягивать взгляды, то примеры из подборки ниже всегда будут на "на десятку". И не важно, что по всем остальным параметрам это уверенный минус миллион из десяти.