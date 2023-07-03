10 настолько ужасных платьев, что их единственное предназначение - быть предметом насмешек
Если оценивать платья с точки зрения способности притягивать взгляды, то примеры из подборки ниже всегда будут на "на десятку". И не важно, что по всем остальным параметрам это уверенный минус миллион из десяти.
"Если вы не можете придумать, что надеть, просто наденьте пакет", — snorlaxlover123.
Фото © Reddit / snorlaxlover123
"Жан-Поль Готье", — Hazys.
Фото © Reddit / Hazys
"Платье за 900 баксов, из-за которого твои руки выглядят просто дико", — eriwhi.
Фото © Reddit / eriwhi
"Гарет Пью, весна/лето 2007 год", — Plethorian.
Фото © Reddit / Plethorian
"Безумный шляпник из "Алисы в Стране чудес" выглядит... Интересно", — kinghfb.
Фото © Reddit / kinghfb
"Итак, если я решу приодеться на вечер, где мне взять вторую женщину?", — hellogoawaynow.
Фото © Reddit / hellogoawaynow
"Лиззо и её платье в стиле Урсулы для Vanity Fair", — OMGBeckyStahp.
Фото © Reddit / OMGBeckyStahp
"Они называют это модой", — E_Farseer.
Фото © Reddit / E_Farseer
"Знаете те особые случаи, когда тебе нужно одеться как одуванчик? Вот и я не знаю", — RobertLaneShmurdaIII.
Фото © Reddit / RobertLaneShmurdaIII
"Господа, перед вами высокая мода", — pink_peperomia.
Фото © Reddit / pink_peperomia
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Reddit / kinghfb, pink_peperomia