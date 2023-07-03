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2 июля, 23:12

Опубликован трейлер шутера Pioner от российской студии GFA Games

Опубликован трейлер постапокалиптического шутера Pioner российской студии GFA Games, его релиз анонсирован на 2023 год. Видео в английской и русской озвучке доступно на ютуб-канале игры.

Главный герой — оперативник, оказавшийся на изолированном острове после техногенной катастрофы. Он должен спасти сослуживцев и выяснить причины трагедии. В игровом мире шутера будут разные зоны, внутри которых можно свободно перемещаться. Выполняя глобальные квесты, игроки смогут воздействовать на регионы.

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Кадр из видео YouTube / PIONER RU

Лариса Сафронова
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