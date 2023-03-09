Балерина – прообраз роботов-близняшек из Atomic Heart снялась в фотосессии

Балерина Большого театра Анита Пудикова, которая стала прообразом роботов-телохранительниц в игре Atomic Heart, снялась в фотосессии для Super. Она предстала в образе одного из этих механических созданий. Балерина показала грацию, которой наградила персонажей: именно её движения были оцифрованы разработчиками для их создания.

Анита Пудикова повторила образ робота-телохранительницы из игры Atomic Heart. Фото © Super.ru / Александр Яковлев

Анита Пудикова повторила образ робота-телохранительницы из игры Atomic Heart. Фото © Super.ru / Александр Яковлев

Анита Пудикова повторила образ робота-телохранительницы из игры Atomic Heart. Фото © Super.ru / Александр Яковлев

По задумке создателей игры, близняшки-роботы — это личные телохранительницы персонажа — товарища Сеченова. Как призналась сама балерина, она и сама не прочь поиграть в компьютерные игры, но делает это нечасто из-за высокой занятости в театре. Девушка призналась, что положительно относится к компьютерным играм и для неё важно, какой посыл они в себе несут. А ещё она рассказала, что после выхода игры у неё прибавилось поклонников.

"Да, в моих социальных сетях сейчас высокий актив. Новые люди и знакомства — мне это нравится. К слову, с негативными реакциями я тоже сталкивалась, без этого никуда, но в процентном соотношении их существенно меньше, чем положительных комментариев и отзывов", — рассказала изданию Super Пудикова.

Модель отметила, что в балете тоже применяются технологии, но основной "ниточкой" остаётся человеческое тело и личность артиста на сцене. Пудикова уверена, что ни одна машина не может передать эмоции и чувства так же, как это сделает живой человек. Она считает, что чем глубже человечество будет уходить в онлайн и диджитал, тем выше будет ценность живого и материального.