CD Project RED анонсировала начало работы над сиквелом Cyberpunk 2077

На прошедшем собрании акционеров CD Projekt RED была представлена информация о будущих проектах компании, в том числе о продолжении видеоигры Cyberpunk 2077. Работа над проектом под кодовым названием Project Orion запланирована на 2024 год. Об этом сообщает портал Aroged.

В следующем году студия запустит стадию R&D — исследования и разработки. Поэтому дата полноценного выхода Project Orion может растянуться на несколько лет.

Project Orion обещает стать более масштабным и инновационным проектом, чем Cyberpunk 2077. Над ним будет работать подразделение CD Projekt RED North America, которое объединит в себе ванкуверскую и бостонскую команды разработчиков. Ожидается, что над новой игрой будут трудиться более 500 специалистов.