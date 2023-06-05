Регион

Уведомления отключены

5 июня, 01:10

CD Project RED анонсировала начало работы над сиквелом Cyberpunk 2077

На прошедшем собрании акционеров CD Projekt RED была представлена информация о будущих проектах компании, в том числе о продолжении видеоигры Cyberpunk 2077. Работа над проектом под кодовым названием Project Orion запланирована на 2024 год. Об этом сообщает портал Aroged.

В следующем году студия запустит стадию R&D — исследования и разработки. Поэтому дата полноценного выхода Project Orion может растянуться на несколько лет.

Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2

Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2

Project Orion обещает стать более масштабным и инновационным проектом, чем Cyberpunk 2077. Над ним будет работать подразделение CD Projekt RED North America, которое объединит в себе ванкуверскую и бостонскую команды разработчиков. Ожидается, что над новой игрой будут трудиться более 500 специалистов.

Как писал Лайф ранее, Valve анонсировала Counter-Strike 2 и начала бета-тестирование. Была объявлена и дата выхода — лето 2023 года.

Обложка ©

cyberpunk.net

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров