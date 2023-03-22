Valve анонсировала Counter-Strike 2 и начала бета-тестирование

Студия Valve опубликовала несколько видеороликов, посвящённых игре Counter-Strike 2. Кроме того, была объявлена дата выхода — лето 2023 года. Кадры игры появились на официальном ютуб-канале компании.

Разработчики утверждают, что геймплей станет динамичнее благодаря графическим улучшениям, реализованным на движке Source 2. Кроме того, теперь дым в игре выглядит реалистичнее, реагирует на выстрелы и взрывы. Также движок позволил повысить качество освещения и сделать правдоподобную систему рендеринга, создающую реалистичные текстуры.

В Valve рассказали и о переработке некоторых карт. Закрытое тестирование Counter-Strike 2 уже стартовало.

"Counter-Strike 2 — это бесплатное улучшение CS:GO, которое выйдет этим летом. Так что готовьте снаряжение, оттачивайте своё мастерство и готовьтесь к грядущему!" — сказано в промо-анонсе.