Популярная мобильная игра Clash of Clans стала недоступна для российских геймеров
Компания Supercell, похоже, заблокировала доступ к Clash of Clans для игроков из РФ и Белоруссии. Обложка © Telegram / VGTimes
Популярная мобильная игра Clash of Clans перестала открываться с российских и белорусских аккаунтов. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей сообщает издание VGTimes.
Судя по всему, разработчик стратегии — финская компания Supercell — всё-таки заблокировала российские и белорусские IP-адреса, поскольку при попытке зайти с них в игру теперь выдаётся ошибка. При этом при включении VPN на любой другой регион авторизация аккаунтов из РФ и Белоруссии срабатывает как обычно.
Стоит отметить, что другие популярные мобильные игры Supercell, к примеру Brawl Stars или Clash Royale, блокировка пока не затронула, но, скорее всего, это лишь вопрос времени.
Ранее Лайф писал, что вышел геймплейный трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля". Ожидается, что игра выйдет в текущем году, однако пока точной даты нет.