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14 марта, 16:25

Популярная мобильная игра Clash of Clans стала недоступна для российских геймеров

<p>Компания Supercell, похоже, заблокировала доступ к Clash of Clans для игроков из РФ и Белоруссии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vgtimes/48296" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VGTimes</a></p>

Компания Supercell, похоже, заблокировала доступ к Clash of Clans для игроков из РФ и Белоруссии. Обложка © Telegram / VGTimes

Популярная мобильная игра Clash of Clans перестала открываться с российских и белорусских аккаунтов. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей сообщает издание VGTimes.

Судя по всему, разработчик стратегии — финская компания Supercell — всё-таки заблокировала российские и белорусские IP-адреса, поскольку при попытке зайти с них в игру теперь выдаётся ошибка. При этом при включении VPN на любой другой регион авторизация аккаунтов из РФ и Белоруссии срабатывает как обычно.

Стоит отметить, что другие популярные мобильные игры Supercell, к примеру Brawl Stars или Clash Royale, блокировка пока не затронула, но, скорее всего, это лишь вопрос времени.

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Наталья Исакова
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