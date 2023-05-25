Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2

Поклонникам игры показали основных персонажей и некоторые возможности Spider-Man 2. Из 12-минутного ролика можно узнать, что кроме Венома появится как минимум два злодея — Крейвен-охотник и Ящер. Ожидается, что выход будет осуществлён осенью 2023 года, более точная дата премьеры пока не известна.