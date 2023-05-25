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25 мая, 02:20

Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2

Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2 на PlayStation Showcase 2023

В финале онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony представила геймплей новой игры о Человеке-пауке Spider-Man 2 от студии Insomniac Games. Видео размещено на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2 на PlayStation Showcase 2023.

Поклонникам игры показали основных персонажей и некоторые возможности Spider-Man 2. Из 12-минутного ролика можно узнать, что кроме Венома появится как минимум два злодея — Крейвен-охотник и Ящер. Ожидается, что выход будет осуществлён осенью 2023 года, более точная дата премьеры пока не известна.

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Как писал Лайф ранее, Valve анонсировала Counter-Strike 2 и начала бета-тестирование. Была объявлена и дата выхода — лето 2023 года.

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YouTube / Marvel Entertainment

Арина Родионова
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