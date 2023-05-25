Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2
Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2 на PlayStation Showcase 2023
В финале онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony представила геймплей новой игры о Человеке-пауке Spider-Man 2 от студии Insomniac Games. Видео размещено на YouTube-канале Marvel Entertainment.
Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2 на PlayStation Showcase 2023.
Поклонникам игры показали основных персонажей и некоторые возможности Spider-Man 2. Из 12-минутного ролика можно узнать, что кроме Венома появится как минимум два злодея — Крейвен-охотник и Ящер. Ожидается, что выход будет осуществлён осенью 2023 года, более точная дата премьеры пока не известна.
Как писал Лайф ранее, Valve анонсировала Counter-Strike 2 и начала бета-тестирование. Была объявлена и дата выхода — лето 2023 года.
YouTube / Marvel Entertainment