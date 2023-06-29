"Моя проказница": Гоген Солнцев женится на 83-летней бабушке, и, кажется, у Шаляпина появился достойный соперник

Многие помнят Гогена (настоящее имя Илья) ещё по интернет-мему. Когда молодой парень со странной причёской орал на весь зал "Адвока-а-а-т!". В целом оказалось, что образ для шоу Солнцев не придумал — он всегда был тем ещё странным типом. Точнее, типичным творческим человеком с образованием ГИТИСа и актёрских курсов Лос-Анджелеса.

Прославился мужчина не только своей необычной внешностью и участием в самых скандальных шоу нашего телевидения, но и своими любовными предпочтениями. Началось всё со второй супруги Гогена, которая была значительно старше парня. После смерти первой 37-летний Солнцев нашёл своё утешение в Екатерине Терешкович, которой на тот момент было 63 года.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yekaterinatereshkovich

Но семейное счастье не продлилось долго. Уже совсем скоро в Интернете начали тут и там мелькать видео, на которых Гоген Солнцев то избивает пожилую супругу, то выгоняет её из дома, то живёт душа в душу и признаётся в любви.

Хотя достичь гармонии в их гнёздышке так и не получилось — помешала дочь Екатерины Полина, на которую Солнцев положил глаз. В октябре 2021 года Гоген развёлся с Терешкович и женился на собственной падчерице.

Супруги Гоген Солнцев и Полина Давыдова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Казалось бы, сказочке конец? Но нет. Снова Гогена Солнцева потянуло на дам постарше. Шутка или нет, но в социальных сетях фрика появился пост, в котором он признаётся в любви своей "игривой проказнице".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solntcev

"Сексуальной малышке" всего 83 года. Лайф эксклюзивно узнал, что познакомилась парочка на совместной фотосъёмке. Солнцеву дама очень понравилась, он даже удивился, что в таком возрасте можно выглядеть настолько обворожительно. "Женщина после 80 только открывает свою сексуальную сторону жизни", — прокомментировал свою влюблённость Гоген.