Мужчины каких знаков зодиака ни за что на свете не изменят любимой женщине

К сожалению, не все партнёры считают себя обязанными хранить верность супруге, для некоторых любовница, а то и не одна, — это норма. Но есть и такие, от кого подобной подлости ждать не следует, так как они не станут обманывать чувства дорогого человека ради сиюминутного удовольствия с другой женщиной. Мужчинам каких знаков зодиака можно доверять, рассказала астролог Евгения Шустина.

Знак зодиака Телец

Станет ли изменять жене родившийся под знаком зодиака Телец? Фото © Freepik

Как утверждает эксперт, если мужчины, рождённые под знаком зодиака Телец, сполна получат от супруги нежность и тепло, то никогда не предадут её. Вступая в отношения с человеком, они относятся к вопросу со всей ответственностью. И если претендентка на место в его сердце не соответствует всем требованиям, то дальше дружбы дело не зайдёт. Женятся представители знака зодиака Телец только на той, кого признают идеальной партией.

Знак зодиака Дева

Самые верные мужчины по знаку зодиака Девы. Фото © Freepik

Мужчины-Девы наделены такими качествами, как рассудительность и практичность. Стабильность для них крайне важна. При выборе второй половинки этот знак проанализирует абсолютно все аспекты: характер, внешность, интеллект и обязательно посмотрит на родословную будущей супруги. А когда совершенство наконец найдётся, то Дева не допустит и шанса его потерять.

"Даже если в паре есть недопонимание, они всячески пытаются спасти отношения. Тяга к стабильности и порядочность не позволяют Девам заводить романы на стороне. Нарушить это правило они могут, только если есть очень веские основания", — делится специалист-астролог.

Знак зодиака Рак

Будет ли верен супруге мужчина знака зодиака Рак? Фото © Freepik

Для представителей знака зодиака Рак крепкая семья находится в списке приоритетов. Неверность нарушает их внутреннее спокойствие и выбивает из колеи. Оступившись, эти мужчины очень сильно переживают и мучаются угрызениями совести.

"Раки прекрасно понимают, насколько высока цена предательства. От мысли, что придётся поменять привычный образ жизни, покинуть уютное семейное гнёздышко и заново строить отношения, их бросает в холодный пот", — рассказывает Евгения Шустина.

Однако есть небольшой нюанс: для Раков мнение матери стоит на первом месте. Если она не примет выбор сына, то против этого мужчина не пойдёт и скорее откажется от девушки.

Знак зодиака Козерог

Мужчина знака зодиака Козерог — верный или не очень. Фото © Freepik

Что касается знака зодиака Козерог, таким мужьям, по словам эксперта, можно смело дать титул "образец супружеской верности". "Своей женщине они отдают себя без остатка и прикладывают все усилия для крепких и гармоничных отношений. Козероги любят, чтобы всё было правильно, и измены не вписываются в это представление", — объясняет Евгения.

Как рассказала "Москве 24" астролог, представители знака зодиака Козерог верны своим обещаниям и придерживаются таких жизненных принципов, как честность и искренность. А потому нарушения данного слова не допустят. Идеалом станет девушка, соответствующая мужчине-Козерогу в эмоциональном плане. Так как сам знак довольно сдержан, то и его представитель избранницу будет искать такую же. Помимо того, важно, чтобы женщина умела вести хозяйство и планировать бюджет. Когда партнёрша ценит чувства партнёра, Козерог никогда не предаст её.