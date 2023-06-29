Что будет, если три года не пить алкоголь: Девушка показала преображение, и вам захочется выглядеть так же
Мы знаем, что алкоголь имеет пагубное влияние на организм. Но не всегда ущерб от его употребления заметен глазу. Если только наглядно не сравнить два фото: без него в жизни и с.
Как изменится внешность, если бросить пить? Обложка © Shutterstock
Девушка с ником picklesarelife1 решилась на эксперимент и выставила на Reddit фото с его результатом. И он точно вас поразит! Дело в том, что она отказалась от употребления алкоголя на целых три года. И только посмотрите, как сильно преобразилась её внешность!
"На этой неделе исполняется три года с тех пор, как я последний раз сделала глоток алкоголя. Фотография слева немного тёмная — это скриншот из звонка в "Зуме" в разгар моего алкоголизма. Фото справа нынешнее. Я живу в том же месте, но моё психологическое состояние заметно улучшилось. И мне хочется улыбаться от мысли, что сын каждый день видит именно маму справа", — подписала фотографию девушка.
Что будет, если навсегда отказаться от алкоголя? Фото © Reddit / picklesarelife1
Сразу заметна разница: слева у девушки несчастный вид и рассеянный взгляд, нездоровый румянец и бледная кожа. Справа же смотрит на вид здоровая и молодая женщина, с ровным тоном лица и такая счастливая.
В комментариях под постом другие пользователи Reddit начали хвалить решившуюся на завязку женщину и делиться своим опытом отказа от пагубной привычки. "Скажу от лица всех сыновей, чьи матери так и не расстались с бутылкой. Спасибо", "Я не пью уже восемь лет и могу заверить тебя, что самыми тяжёлыми были первые два-три года. У тебя невероятная улыбка", "Я уже пятый день без алкоголя. В этот раз у меня получится. Ты молодец!".
С каждым часом публикация собирает всё больше восхищённых комментариев и лайков. Ведь это так стимулирует — видеть, что есть жизнь без алкоголизма и при большом желании любой может отказаться от своей пагубной привычки.