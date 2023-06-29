Что будет, если три года не пить алкоголь: Девушка показала преображение, и вам захочется выглядеть так же

Девушка с ником picklesarelife1 решилась на эксперимент и выставила на Reddit фото с его результатом. И он точно вас поразит! Дело в том, что она отказалась от употребления алкоголя на целых три года. И только посмотрите, как сильно преобразилась её внешность!

"На этой неделе исполняется три года с тех пор, как я последний раз сделала глоток алкоголя. Фотография слева немного тёмная — это скриншот из звонка в "Зуме" в разгар моего алкоголизма. Фото справа нынешнее. Я живу в том же месте, но моё психологическое состояние заметно улучшилось. И мне хочется улыбаться от мысли, что сын каждый день видит именно маму справа", — подписала фотографию девушка.

Что будет, если навсегда отказаться от алкоголя? Фото © Reddit / picklesarelife1

Сразу заметна разница: слева у девушки несчастный вид и рассеянный взгляд, нездоровый румянец и бледная кожа. Справа же смотрит на вид здоровая и молодая женщина, с ровным тоном лица и такая счастливая.

В комментариях под постом другие пользователи Reddit начали хвалить решившуюся на завязку женщину и делиться своим опытом отказа от пагубной привычки. "Скажу от лица всех сыновей, чьи матери так и не расстались с бутылкой. Спасибо", "Я не пью уже восемь лет и могу заверить тебя, что самыми тяжёлыми были первые два-три года. У тебя невероятная улыбка", "Я уже пятый день без алкоголя. В этот раз у меня получится. Ты молодец!".