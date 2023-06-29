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29 июня, 11:09

Гул Вселенной: Учёные впервые услышали звуки столкновения чёрных дыр

Астрономам впервые удалось зафиксировать гравитационно-волновой фон Вселенной

Группе международных астрономов впервые посчастливилось обнаружить гравитационно-волновой фон Вселенной, сообщает издание The Astrophysical Journal Letters.

Учёные отслеживали радиоволны от более чем 60 пульсаров в течение 15 лет с помощью трёх крупных радиотелескопов. Наблюдения, в частности, продемонстрировали, что волны, порождённые слиянием сверхмассивных чёрных дыр, могут возникать на разных частотах и колеблются десятилетиями. Данное открытие поможет исследователям лучше понять космические явления, например, такие как рождение чёрных дыр и слияние галактик.

"Это первое в истории свидетельство существования гравитационно-волнового фона. Мы открыли новое окно для наблюдения за Вселенной", — отметила доцент физики Йельского университета Кьяра Мингарелли.

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Ранее Лайф писал, что знаменитая теория физика Стивена Хокинга привела учёных к неожиданному выводу. Они обдумали феномен испарения чёрных дыр и обнаружили, что на самом деле так происходит не только с этими загадочными объектами.

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Pixabay

Наталья Исакова
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