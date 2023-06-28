Не планета, не звезда: Учёных встревожило загадочное небесное тело Оно слишком маломассивно, чтобы быть светилом, а меж тем на несколько тысяч градусов горячее поверхности Солнца. 27 июня, 23:45 Обложка © Shutterstock

Вообще, интересно разобраться, что, собственно, отличает звёзды от планет. К примеру, размер в данном случае — довольно сомнительный параметр: скажем, нейтронная звезда имеет в диаметре жалкие несколько десятков километров. А белый карлик — две-три тысячи километров. Для сравнения, диаметр Юпитера — 142 тысячи километров, Земли — 12 тысяч километров. То есть весьма многие звёзды в космосе гораздо меньше нашей планеты, не говоря уже о газовых гигантах. Но в этих скромных габаритах заключена огромная масса. В нейтронную звезду "упаковано" целое Солнце, если не два.

Но надо сказать, что нейтронные звёзды (пульсары), белые карлики и чёрные дыры звёздной массы (тоже крошечные объекты с чудовищной массой) — это ядра "умерших" звёзд, термоядерные реакции в них закончились, они сжались, а всю внешнюю мантию звезды выбросило в окружающий космос в результате взрыва сверхновой.

Изображение пульсара в центре Крабовидной туманности. Фото © Wikipedia / NASA / HST / ASU / J. Heste

Спрашивается, что требуется полноценной, "ныне здравствующей" звезде, чтобы быть звездой? Надо, чтобы в её ядре водород превращался в гелий. За счёт этого она и светит. Термоядерные реакции происходят и внутри планет, есть даже подозрения, что и внутри Плутона они есть, но они недостаточно мощные, чтобы планета "загорелась".

Так вот, самая маленькая "ныне живущая" звезда из известных на сегодняшний день находится в созвездии Живописца в 669 световых годах от нас. Она имеет массу 85 Юпитеров и при этом радиус чуть меньше, чем у Сатурна, — 59 тысяч километров. И как подсчитали астрономы, это практически самый необходимый минимум для "горения" водорода, которое освещает всё вокруг. Значит, даже звезда в расцвете своих сил может быть меньше планеты.

В своё время были размышления по поводу того, почему Юпитер не звезда и мог бы он ею стать. Он ведь преимущественно водородный. И пришли к выводу, что мог бы, если бы при своих размерах был раз в 80 тяжелее, чем он есть. За счёт подобной массы и, соответственно, гравитации в его ядре было бы такое давление, что оно запустило бы термоядерные реакции нужной мощности.

Юпитер. Фото © Shutterstock

Но на самом деле, как уже давно установили астрономы, далеко не все шарообразные небесные тела являются либо планетами, либо звёздами. Существует некий промежуточный тип объектов — коричневые карлики. Размером они примерно с Юпитер, а массой — в 13–75 раз больше него. Их условно относят к карликовым звёздам, потому что они испускают очень-очень тусклое собственное свечение. Это, так сказать, "недозвёзды". Им бы добавить ещё побольше массы — и было бы то, что нужно. И конечно, холодноваты они для звёзд — максимум 2500 градусов Цельсия, это вдвое меньше, чем на поверхности Солнца.

Поэтому нетрудно себе представить удивление учёных, когда они нашли коричневый карлик с температурой поверхности в восемь тысяч градусов. Масса объекта WD0032-317B оценивается в 75–88 Юпитеров, то есть это уже верхний предел, это уже на грани полноценной звезды. Тем не менее этого всё равно явно недостаточно для такой раскалённости. Солнце, чтобы иметь на поверхности 5,5 тысячи градусов, является в тысячу раз массивнее Юпитера.

Оказалось, этот коричневый карлик нагревает звезда-компаньон. На этот раз настоящая звезда, правда "умершая", — белый карлик. За счёт того, что это бывшее ядро звезды вроде Солнца очень сильно сжалось, оно раскалилось до всех 37 тысяч градусов. А коричневый карлик вокруг него вращается очень и очень близко — облетает его менее чем за 2,5 часа. Поэтому он и разогревается до неестественных для себя температур, притом дело доходит до того, что он натурально "дымится": с него испаряется вещество. Астрономы это видят, когда он проходит по диску звезды-хозяина. Похожая ситуация наблюдается в системе KELT-9 в созвездии Лебедя, только там своей звездой поджаривается планета всего втрое массивнее Юпитера — такие называют горячими Юпитерами.

Авторы Адель Романенкова