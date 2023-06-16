Монстры с созвездия Рака: В космосе нашли то, чего ещё никогда не видели Астрономы наблюдают поистине чудовищный объект в несколько раз массивнее всей нашей галактики. Но интересен он не только этим, но и тем, что рядом с ним ровно каждые 12 лет происходят две загадочные вспышки. 15 июня, 23:40 Астрономы наблюдают поистине чудовищный объект в несколько раз массивнее всей нашей галактики. Обложка © Shutterstock

На примере этого невероятного объекта становится ясно, что наш Млечный Путь на самом деле имеет габариты вполне скромные и среднестатистические по сравнению со многими другими галактиками. У нашего космического мегаполиса параметры такие: протяжённость порядка сотни тысяч световых лет и в центре сверхмассивная чёрная дыра, которая вобрала в себя материю "весом" в четыре миллиона Солнц. Казалось бы, уже это уму непостижимо. А теперь представьте себе галактику, у которой посередине находится чёрная дыра массой в 18 миллиардов Солнц, то есть раз в десять, если не в двадцать больше, чем масса всего Млечного Пути вместе взятого. Именно такого мегамонстра и наблюдают в созвездии Рака на расстоянии в пять миллиардов световых лет от нас.

Объект получил наименование OJ 287. Наблюдают его на самом деле с XIX века, просто тогда астрономы ещё практически совсем не понимали, что это такое. А теперь ясно, что это так называемый квазар, "квазизвёздный", псевдозвёздный объект. То есть на первый взгляд похож на яркую звезду, а на самом деле это не звезда, а целая галактика. Точнее, это галактический центр, галактическое ядро. Оно невероятно яркое, его излучение во много раз мощнее, чем суммарное излучение всех звёзд нашей галактики вместе. Вселенский маяк. Так происходит за счёт того, что вокруг сверхмассивной чёрной дыры в этом галактическом ядре собрался очень большой и широкий диск притянутого к ней и понемногу падающего на неё вещества — аккреационный диск. А от обоих полюсов этой чёрной дыры вырываются мощнейшие потоки плазмы, которые тоже очень ярко светятся, — так называемые релятивистские джеты. И если получается так, что один из этих двух джетов "смотрит" прямо на нас, то есть направлен к Земле, то квазар особенно ярко "полыхает" в небе, и для таких квазаров есть отдельное название — блазары, это от слова blaze — "пылать". Как раз OJ 287 именно такой, то есть это блазар.

Так вот, мало того что этот блазар в себе имеет просто-таки гипермассивную чёрную дыру, так вдобавок в 1980-е годы астрономы стали замечать в нём очень интересное явление: каждые 12 лет одна за другой происходят две вспышки. И, как вычислили астрономы, вспышки эти происходят в те моменты, когда сквозь аккреационный диск огромной чёрной дыры что-то проходит. И это что-то для производства таких вспышек должно иметь массу в добрых 100 миллионов Солнц. Значит, это тоже сверхмассивная чёрная дыра и тоже гораздо более внушительная, чем в центре Млечного Пути. И она вращается вокруг той, в которой 18 миллиардов Солнц. Это её спутница. Таким образом, в одной галактике — целых две сверхмассивные чёрные дыры.

Две сверхмассивные чёрные дыры в блазаре OJ 287. Фото © utu.fi

Младшая делает оборот вокруг старшей за 12 лет и вращается под большим углом по отношению к экватору старшей. А светящийся аккреационный диск большой чёрной дыры кружится вокруг неё именно в плоскости экватора. И вообще, по большей части всё вокруг любой звезды вращается именно в плоскости её экватора — за, в общем-то, немногими исключениями. Так вот, за счёт сильного наклона орбиты малой чёрной дыры она проходит сквозь него два раза за каждый оборот. И каждый раз, когда проходит, в диске возникает вспышка, её астрономы наблюдают две недели подряд.

Но до сих пор всё это было ясно только, так сказать, чисто математически, то есть учёные понимали это, но понаблюдать как-либо эту вторую чёрную дыру не удавалось. Как рассказали исследователи из Финляндии, недавно всё-таки получилось обнаружить младшую компаньонку. Когда она в очередной раз погрузилась в аккреационный диск, зафиксировали не только такую вспышку, какую ожидали, но и одновременно с ней другие виды внезапного излучения. К примеру, был всплеск продолжительностью в один день. И, как поняли учёные, это вспыхнули собственные вышеупомянутые "джеты" плазмы из меньшей чёрной дыры. В общем, не осталось никаких сомнений, что в созвездии Рака находится такой удивительный тандем.

Астрономы говорят, это результат встречи двух галактик. Судя по всему, большая галактика "съела" сравнительно маленькую. В конце концов в таких случаях галактики становятся единым целым и их центральные сверхмассивные чёрные сливаются в одну. Но прежде, чем это произойдёт, они какое-то время подобным образом кружатся в танце. Именно это, по мнению астрономов, они сейчас и наблюдают в объекте OJ 287.

Авторы Адель Романенкова