Галактика в галактике: Телескоп Hubble взбудоражил учёных невиданным объектом в созвездии Скорпиона В ближайшем к нам звёздном скоплении, похоже, скрывается невидимый объект массой в 800 Солнц. 31 мая, 23:48 Телескоп Hubble. Обложка © hubblesite

Объект находится справа от звезды Антарес в созвездии Скорпиона, в средней полосе России она поднимается очень низко над горизонтом, к сожалению. Так вот, там находится очень любопытная структура под названием Мессье 4 (часто пишут просто М4), она представляет собой шаровое звёздное скопление. Это, можно сказать, галактика в галактике. И, кстати говоря, как поняли астрономы, многие из таких скоплений действительно являются бывшими карликовыми галактиками, которые когда-то были утянуты в гигантский водоворот Млечного пути.

Шаровое скопление М4 (Messier 4). Фото © ESO

Таких маленьких республик в составе нашего огромного космического государства порядка 180. Как правило, они гораздо старше Солнечной системы, а ей, напомним, 4,5 миллиарда лет. И вообще, шаровые скопления — это сокровищницы памятников космической старины. В них очень много белых карликов, то есть ядер давно перегоревших звёзд вроде Солнца. К слову, о возрасте Вселенной можно судить в том числе по белым карликам: старше примерно 13 миллиардов лет их не обнаруживается. Так что это вроде древних окаменелостей в космосе.

Мессье 4 - ближайший к нам такой "город мёртвых". Или, во всяком случае, один из ближайших. До него около 6 тысяч световых лет. Для сравнения, весь Млечный путь в диаметре простирается на сотню с лишним тысяч световых лет. В составе М4, по примерным подсчётам, где-то 100 тысяч звёзд и 40 тысяч из них – «покойники», белые карлики. На видео ниже в самом конце некоторые из них выделены кружками.

Видео, созданное на основе снимков скопления М4, сделанных телескопом Hubble. Кадр из видео © YouTube / Eric Whitacre

В общем, это объект достаточно неплохо известный, но покоя не даёт один вопрос: что у него внутри, в самом центре. Дело в том, что теоретически это идеальное место для объекта, о существовании которого учёные давно подозревают, но всё никак не могут найти вящее подтверждение. Речь о так называемой чёрной дыре промежуточной массы. Вообще чёрные дыры наблюдаются двух разновидностей. Первая - чёрная дыра массой со звезду. Это не что иное, как тот же самый "покойник", то есть то же ядро умершей звезды, но оно настолько массивное, что под действием собственной гравитации схлопывается уже неизвестно куда, в сингулярность. Туда, где материя, видимо, уже не существует в том виде, в каком мы её знаем.

И вторая известная разновидность — сверхмассивная чёрная дыра. Такие находятся в центрах крупных галактик. В сердце Млечного пути — чёрная дыра массой в 4 миллиона Солнц. То есть науке на практике известны чёрные дыры массой в десятки Солнц и массой уже в миллионы Солнц. Но учёные считают, что должно в космосе быть и что-то среднее, какой-то промежуточный вариант.

Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики Messier 87 (M87). Фото © ESO

Астрофизики обобщили 12 лет наблюдений М4 с помощью телескопа Hubble и обнаружили, что звёзды этого скопления, как пчёлы вокруг улья, носятся вокруг центра притяжения массой примерно в 800 Солнц. И эта масса сконцентрирована, как сообщается, довольно компактно. Пишут, что, будь там плотный сгусток отдельных массивных звёзд, то он занимал бы гораздо больше места, а в данной тесноте все эти звёзды просто должны слиться воедино. Поэтому и подозревают, что там прячется та самая чёрная дыра средней массы.

Интересно, что «маленькая» чёрная дыра (бывшее ядро звезды) в диаметре имеет всего какие-нибудь километров тридцать или около того. Сверхмассивная в центре нашей галактики заключена в сфере диаметром 24 миллиона километров. То есть она великолепно уместилась бы между Землёй и Марсом (напомним, их орбиты разделяет минимум 55 с лишним миллионов километров). Значит, средняя чёрная дыра должна быть, наверное, размером с планету.

Авторы Адель Романенкова