Это не астероид: Учёные взбудоражены поведением странного объекта в невероятной близости к Земле Телескоп James Webb прислал совершенно неожиданные данные о 600-метровом небесном теле 238P/Read. 19 мая, 23:40 Телескоп James Webb. Обложка © Shutterstock

До недавних пор считалось, что кольцо сравнительно мелких небесных тел между Марсом и Юпитером — это территория одних только астероидов. Оно так и называется — Главный пояс астероидов или Главный астероидный пояс. Но в начале 2000-х обнаружилось, что среди них имеются небесные тела, окружённые облаком ("комой"), и даже с хвостами (а это та же "кома", только сдуваемая солнечным ветром). То есть они очень похожи на кометы. Правда, называют их всё-таки не кометами, а активными астероидами, потому что комета обязательно содержит в себе лёд, и довольно много, а у этих глыб, по мнению учёных, хвосты по большей части пылевые. Образуются они, по всей видимости, от ударов этих камней друг об друга.

По данным Центра малых планет, в общей сложности восемь объектов Главного пояса имеют своеобразный двойной статус — "астероидно-кометный". Но, как выясняется, есть где-то по-соседству с ними и ещё более любопытный объект: 238P/Read (P/2005 U1) — глыба диаметром примерно в 600 метров. Как видите, тоже хвостатая.

Комета 238P/Read (P/2005 U1), расположенная в Главном поясе астероидов. Фото © Wikipedia / NASA

Она делает оборот вокруг Солнца чуть больше, чем за пять с половиной лет. Находится всегда дальше Марса: в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты (в перигелии) оказывается примерно вдвое дальше от светила, чем Земля. Для сравнения, Марс от Солнца в полтора раза дальше Земли. Но и в самой дальней точке (в афелии) комета всё равно ещё далеко от Юпитера и практически не покидает пределов Главного пояса.

Почему все эти расстояния интересно сопоставлять: астрономы считают, что Главный пояс слишком близок к Солнцу, чтобы там могла постоянно существовать комета. Такие "грязные" льдины (лёд вперемешку с твёрдым грунтом) обычно прилетают в наши края из Пояса Койпера за Нептуном и из гипотетической сферы таких ледышек, которая должна окружать всю Солнечную систему, — из Облака Оорта. И там их наблюдать вполне закономерно. А между Марсом и Юпитером, как считалось, если кометы когда-нибудь и были, то должны были давно высохнуть, то есть начисто лишиться водяного льда. Напомним, кометный лёд при нагревании Солнцем не тает, а сразу же превращается в пар, минуя стадию жидкости. Это называется сублимацией. Так происходит оттого, что для существования жидкости нужно достаточное давление окружающей среды, а в космосе его нет.

Эта близость Главного пояса к Солнцу и предубеждение, что комет там быть не может, приводят к мысли, что при таких условиях земные океаны вряд ли могли бы быть результатом массированной кометной бомбардировки нашей планеты. Для этого нужно было бы очень много комет в непосредственной близости к Земле.

Так вот, в 2022 году во время очередного приближения кометы 238P/Read к Солнцу её понаблюдал телескоп James Webb. И ко всеобщему удивлению учёных, по спектру света от её хвоста установлено, что хвост этот представляет собой водяной пар. А ещё более интересно то, что при этом углекислого газа в этом хвосте нет. Обычно он составляет порядка десятой части материала, который испаряется с кометы. С одной стороны, это газ очень летучий, и при постоянном нахождении в Главном поясе, конечно, неудивительно, что он исчез. Но он должен был улетучиться вместе со льдом. Вопрос: каким образом эта глыба вообще ещё жива в качестве кометы?

Астрономы размышляют: может быть, она сформировалась в таком укромном месте, где изначально не было углекислого газа. Значит, там было очень тепло. Опять непонятно: тогда почему же лёд там образовался и до сих пор никуда не девается?

Теперь благодаря водяному хвосту 238P/Read возникают подозрения, что и остальные хвосты в астероидном поясе тоже стоит рассмотреть поближе и перепроверить, точно ли они состоят из пыли. А главное соображение по итогам этого открытия примерно таково: если даже сейчас, спустя 4,5 миллиарда лет с момента возникновения Солнечной системы, в таких сравнительно ещё тёплых краях преспокойно обретаются ледяные глыбы, то, может быть, тогда, в самом начале, эти космические айсберги всё-таки могли около Земли летать. Это усиливает интригу в деле о происхождении воды на Земле.

Авторы Адель Романенкова