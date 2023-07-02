6 самых вредных привычек, превращающих вас в настоящих дураков

Наука и технологии развиваются всё активнее и создают условия для лёгкой жизни, однако отрицательное влияние у этого тоже имеется. Современный образ бытия делает людей ленивыми и пассивными, ни к чему не стремящимися. А сейчас, во времена удалёнки, чтобы оказаться на работе, достаточно перейти из одной комнаты в другую. Это влияет на то, что общий уровень интеллекта снижается день ото дня. И человечество становится глупее. Вот несколько вещей, постепенно убивающих наш мозг.

1. Зависимость от соцсетей и ТВ-шоу

Как реалити-шоу влияют на наш интеллект? Фото © Shutterstock

Столько всего интересного показывают по телевизору, что оторваться невозможно. Некоторые люди едят, глядя какую-нибудь передачу, занимаются делами, а иногда и просто тупо пялятся в экран, не делая больше ничего. Конечно, такой образ жизни к хорошему не приводит. Мозг не прилагает никаких усилий, соответственно, не развивается, а умственные способности уменьшаются. Отказаться от ТВ, само собой, не удастся, однако следует ограничить количество времени, проводимого перед экраном, или хотя бы выбирать развивающие программы. Тот же самый эффект возникает, если без конца сидеть в соцсетях. Если вы ищете там полезную информацию, изучаете новое — это одно. А вот тупо ползать по чужим страницам, лайкать отпускные фото звёзд — позитивно на интеллекте не скажется.

2. Стрессовые ситуации

А вот причины отупения из-за стресса уже чисто биологические. Дело в том, что из-за нервных переживаний связи между нейронами мозга сокращаются, мысли начинают путаться, поэтому становится сложно оценить происходящие события. Из-за психологических потрясений серое вещество уменьшается, следовательно, ухудшается память. Постоянно оставаться спокойным в нынешнее время не удастся абсолютно никому, однако снизить уровень стресса возможно. Не забывайте отдыхать, заниматься спортом и медитировать.

3. Социальная изоляция и нежелание общаться

Почему из-за отказа от общения мы глупеем? Фото © Shutterstock

С этим явлением обычно сталкиваются молодые мамы, чья жизнь после рождения ребёнка резко меняется, поэтому они оказываются в некоей изоляции. Отсутствие возможности общаться с людьми приводит к деградации мозга и некоторому отупению. В процессе коммуникации нам приходится задействовать свою голову на полную. Это способствует развитию и повышению уровня умственных способностей. Соответственно, обратный процесс даёт противоположный результат. Нельзя выпадать из общества. Не забывайте чаще разговаривать с друзьями, знакомыми, онлайн-общение живого не заменит.

4. Слушание музыки через наушники

Уже давно известно, что использование наушников негативно влияет на слух. Но знаете ли вы, что это сказывается и на мозговых функциях? Дело в том, что при плохом слухе хуже воспринимается информация, а также возникают проблемы с её запоминанием. Чтобы выбрать оптимальную громкость музыки в наушниках, держите их на расстоянии вытянутой руки и убавьте звук настолько, чтобы он был едва различим. Так будет более-менее приемлемо использовать данный аксессуар.

5. Нарушенный режим сна

Что происходит с нашим мозгом при плохом сне? Фото © Shutterstock

Наверняка слышали, что сон крайне важен для полноценной работы мозга. Всё это не россказни бабок, а доказанный факт. Во сне наше сознание не прекращает трудиться, однако его направленность совершенно иная, нежели во время бодрствования. Новая информация при отдыхе в голову не поступает, зато проходит обработку полученная в течение суток. А при плохом сне об этом и говорить нечего. Учили когда-нибудь всю ночь, спали часик, а потом — на экзамен? Ничего из выученного воспроизвести, как правило, не удаётся, так как мозг не смог полноценно обработать информацию и превратить её в ваши знания. Если режим сна нарушается регулярно, сокращается время отдыха, то это в прямом смысле делает глупее. Поэтому не забывайте отдыхать.

6. Ведение малоподвижного образа жизни

Если человек мало двигается, то участок мозга, отвечающий за формирование и хранение знаний, становится меньше. Это сказывается на нашей памяти. У людей, ведущих сидячий образ жизни, риск заработать болезнь Альцгеймера в несколько раз выше. Разве это не отличная мотивация, чтобы встать и сходить на пробежку?