"Лего", "Нетфликс" и айфон: Что шокирует на воле зэков, отсидевших больше 10 лет

Если загреметь за решётку надолго, то можно попасть в машину времени. В тюрьме мало что меняется даже за десять лет, а за её стенами в это время происходит технологическая революция. Вот что больше всего шокирует зэков, которые освобождаются после длительных сроков.

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"В первый же день на воле я пошёл в "Макдональдс". Оказалось, что еду теперь можно заказывать с помощью тачскрина, а в газировку добавлять сиропы. У меня просто взорвался мозг!" — trapmitch.

"Мой приятель отсидел десять лет. Сильнее всего его впечатлили современные смартфоны. Он целый день проторчал в соцсетях и на порносайтах: более счастливого человека я никогда прежде не видел", — deadlyvirus.

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"Когда меня сажали, "Лего" представлял собой просто набор кубиков. А теперь есть "Лего "Гарри Поттер", "Лего "Звёздные войны", движущиеся части, мелкие детали... Что произошло?" — quirky2000.

"Мой отец отсидел 11 лет. Прежде он никогда не пользовался микроволновкой. Поэтому просто взял металлическую банку консервированного супа и поставил её разогреваться. Какого же было его удивление, когда она взорвалась", — spudspotato.

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"Мою коллегу забирали из тюрьмы родители. По пути домой они заехали на заправку. Пока в бак заливали бензин, она разглядывала товары в магазине. Больше всего её поразили невиданные "энергетики" и обилие чипсов с необычными вкусами", — satanic_bubblebath.

"Мой двоюродный брат отсидел за употребление запрещённых веществ и ещё ряд преступлений. Шок, который он испытал от общения с умной колонкой, не передать словами", — Echoing_Circus.

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"Мой сводный брат так долго сидел в тюрьме, что после освобождения мне пришлось объяснять ему, почему у телефонов нет кнопок и никто на самом деле больше не использует их для звонков", — пользователь Reddit.

"Когда мой кузен вышел из тюрьмы, весь мир сходил с ума от Pokemon Go. И он долго он не мог взять в толк, зачем игре нужен GPS и Интернет", — Cretin44.

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"Друг моего брата отсидел десять лет. Он был поражён приложениями Uber и Tinder. А когда увидел, как люди расплачиваются в магазине с помощью смартфона, едва не сошёл с ума", — PleasantSalad.