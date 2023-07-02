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2 июля, 13:42

Федосееву-Шукшину отправили на реабилитацию после развития сердечной недостаточности

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр

<p>Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов</p>

Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов

Народную артистку СССР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр, рассказала SHOT её дочь Ольга Васильевна. По словам родственницы, актрису ждёт длительное восстановление, а позже — санаторий.

Сейчас же Федосеева-Шукшина пребывает в хорошем состоянии, у неё наблюдается положительная динамика, а реабилитация поможет артистке восстановить основные двигательные функции. Планируется, что это займёт три недели.

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Напомним, Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт 5 июня. Уже в больнице у неё развилась сердечная недостаточность. Позже её дочь сообщила, что артистку перевели в обычную палату.

Матвей Константинов
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