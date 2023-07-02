Федосееву-Шукшину отправили на реабилитацию после развития сердечной недостаточности

Народную артистку СССР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр, рассказала SHOT её дочь Ольга Васильевна. По словам родственницы, актрису ждёт длительное восстановление, а позже — санаторий.

Сейчас же Федосеева-Шукшина пребывает в хорошем состоянии, у неё наблюдается положительная динамика, а реабилитация поможет артистке восстановить основные двигательные функции. Планируется, что это займёт три недели.