"Всё будет хорошо": Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала сообщения о госпитализации матери
Дочь Федосеевой-Шукшиной объяснила госпитализацию матери плановым обследованием
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в беседе с Лайфом опровергла сообщения об экстренной госпитализации 84-летней звёздной матери. По её словам, артистка проходит плановое обследование.
"Лидия Николаевна находится на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений Москвы. Она в надёжных руках. Всё будет хорошо", — сказала нам Ольга.
Тем не менее, по нашим данным, Федосеева-Шукшина сейчас находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Не исключено, что её доставили в это отделение, чтобы избежать ухудшения состояния.
Ранее СМИ писали, что Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Утверждалось, что врачи подозревают у артистки инсульт, также у неё якобы было диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения.
ТАСС / Сергей Виноградов