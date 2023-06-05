"Всё будет хорошо": Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала сообщения о госпитализации матери

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в беседе с Лайфом опровергла сообщения об экстренной госпитализации 84-летней звёздной матери. По её словам, артистка проходит плановое обследование.

"Лидия Николаевна находится на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений Москвы. Она в надёжных руках. Всё будет хорошо", — сказала нам Ольга.

Тем не менее, по нашим данным, Федосеева-Шукшина сейчас находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Не исключено, что её доставили в это отделение, чтобы избежать ухудшения состояния.