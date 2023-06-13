Регион

Уведомления отключены

13 июня, 10:49

Состояние попавшей в реанимацию Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Mash: Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Ухудшилось состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной — врачи обнаружили, что у неё развилась сердечная недостаточность. Об этом сообщает Mash.

По его информации, медики также пытаются лекарствами компенсировать левожелудочковую недостаточность. Актриса пока в реанимации. Ей после инфаркта установили электрокардиостимулятор.

"Всё будет хорошо": Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала сообщения о госпитализации матери

"Всё будет хорошо": Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала сообщения о госпитализации матери

Ранее СМИ писали, что Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Утверждалось, что врачи подозревают у артистки инсульт, также у неё якобы было диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров