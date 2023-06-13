Состояние попавшей в реанимацию Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
Mash: Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
Ухудшилось состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной — врачи обнаружили, что у неё развилась сердечная недостаточность. Об этом сообщает Mash.
По его информации, медики также пытаются лекарствами компенсировать левожелудочковую недостаточность. Актриса пока в реанимации. Ей после инфаркта установили электрокардиостимулятор.
Ранее СМИ писали, что Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Утверждалось, что врачи подозревают у артистки инсульт, также у неё якобы было диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев