Состояние попавшей в реанимацию Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Ухудшилось состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной — врачи обнаружили, что у неё развилась сердечная недостаточность. Об этом сообщает Mash.

По его информации, медики также пытаются лекарствами компенсировать левожелудочковую недостаточность. Актриса пока в реанимации. Ей после инфаркта установили электрокардиостимулятор.