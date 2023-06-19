"Слабенькая": Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о самочувствии матери

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, госпитализированная в Москве в начале июня, переведена из отделения реанимации в обычную палату. Как сообщила дочь артистки Ольга Шукшина, сейчас состояние её 84-летней матери улучшается.

"Перевели из реанимации в палату. Слабенькая. Восстанавливается", — приводит её слова ТАСС.

Ольга Шукшина отметила, что врачи оценивают состояние её матери как средней степени тяжести. В реанимации оно было стабильно тяжёлое, уточнила она. Медики продолжают следить за здоровьем артистки.