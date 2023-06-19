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19 июня, 10:30

"Слабенькая": Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о самочувствии матери

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила о переводе матери в обычную палату

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, госпитализированная в Москве в начале июня, переведена из отделения реанимации в обычную палату. Как сообщила дочь артистки Ольга Шукшина, сейчас состояние её 84-летней матери улучшается.

"Перевели из реанимации в палату. Слабенькая. Восстанавливается", — приводит её слова ТАСС.

Ольга Шукшина отметила, что врачи оценивают состояние её матери как средней степени тяжести. В реанимации оно было стабильно тяжёлое, уточнила она. Медики продолжают следить за здоровьем артистки.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Лидия Федосеева-Шукшина была переведена из реанимации в неврологическое отделение. Это произошло ещё несколько дней назад.

Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

На прошлой неделе Лайф писал о том, что состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. У неё развилась сердечная недостаточность. Актрису госпитализировали в Москве. Утверждалось, что врачи подозревают у артистки инсульт. Позже Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Иван Косицын
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