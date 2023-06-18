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18 июня, 16:22

Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

МК: Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся стабильно тяжёлым

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся стабильно тяжёлым. Об этом сообщает МК со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.

Уточняется, что актрису навещают дочери, однако все хлопоты сейчас на Ольге Шукшиной. По данным газеты, врачи не делают никаких прогнозов.

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Ранее Лайф писал о том, что состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. У неё развилась сердечная недостаточность. Актрису госпитализировали в Москве. Утверждалось, что врачи подозревают у артистки инсульт. Позже Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

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ТАСС / Виноградов Сергей

Илья Суриков
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