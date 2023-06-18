Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной
МК: Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся стабильно тяжёлым
Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся стабильно тяжёлым. Об этом сообщает МК со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.
Уточняется, что актрису навещают дочери, однако все хлопоты сейчас на Ольге Шукшиной. По данным газеты, врачи не делают никаких прогнозов.
Ранее Лайф писал о том, что состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. У неё развилась сердечная недостаточность. Актрису госпитализировали в Москве. Утверждалось, что врачи подозревают у артистки инсульт. Позже Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.
ТАСС / Виноградов Сергей