Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся стабильно тяжёлым. Об этом сообщает МК со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.

Уточняется, что актрису навещают дочери, однако все хлопоты сейчас на Ольге Шукшиной. По данным газеты, врачи не делают никаких прогнозов.