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2 июля, 12:00

5 признаков, которые сдадут несчастного человека с потрохами

Быть несчастным — это не только о состоянии души. Человека с проблемами настроения и психики видно издалека. Какие именно признаки его выдают, рассказываем в материале ниже.

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/young-woman-dealing-with-anxiety_29310103.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

Обложка © Freepik

В жизни возникают ситуации, когда мы чувствуем себя неудачниками или несчастными. И даже когда пытаемся скрывать негативные эмоции, тело говорит всё за нас. В этой статье мы расскажем о пяти признаках, которые сдадут несчастного человека с потрохами.

1. Плохой аппетит

Как понять, что вы несчастны: пять физических симптомов. Фото © Freepik / lookstudio

Как понять, что вы несчастны: пять физических симптомов. Фото © Freepik / lookstudio

Когда мы чувствуем себя несчастными, эмоциональное состояние чаще всего влияет и на аппетит. Человек может потерять интерес к еде, что приведёт к понижению веса и общему ослаблению организма. Если вы заметили, что аппетит уменьшился или постоянно чувствуете голод, обратитесь к врачу.

2. Неуправляемые эмоции

Если вы часто испытываете сильные эмоции, такие как гнев, страх или грусть, это тоже может быть признаком несчастья. Неуправляемые чувства станут негативно сказываться как на вашей, так и на жизни окружающих людей, в том числе и самых близких, — проблем будет достаточно у всех. Если заметили, что не можете контролировать свои эмоции, лучше всего обратиться к психологу.

3. Постоянная усталость

Несчастный человек — уставший человек. А это в конечном итоге может привести к общему ослаблению организма. Мы можем стать медленными и неэффективными в выполнении повседневных задач, обычно именно такой регресс и становится показателем, что что-то не так. Если вы стали сильно уставать даже после небольших нагрузок, стоит задуматься, что именно отравляет жизнь и делает несчастным.

4. Неспокойный сон

Как эмоции влияют на нашу жизнь: пять признаков несчастья. Фото © Freepik

Как эмоции влияют на нашу жизнь: пять признаков несчастья. Фото © Freepik

Беспокойное эмоциональное состояние способно повлиять и на сон. Несчастный может страдать от бессонницы, кошмаров или слишком частого пробуждения. Если ваш ночной отдых стал прерывистым и наполненным кошмарами, а вы часто просыпаетесь, пора с этим что-то делать. Для начала можно попробовать дыхательные практики и медитации перед сном. Если и это не поможет, то не стоит стесняться, обратитесь за помощью к специалистам.

5. Частые боли

Никогда не стоит недооценивать психосоматику! Мы можем страдать от головных болей, болей в животе или спине на почве постоянных переживаний. Если вы заметили у себя в последнее время подобное, попробуйте проанализировать, а что именно стало причиной такой реакции организма. Если решить загвоздку не получается самостоятельно, не забываем обращаться к специалистам.

Несчастье может проявляться у людей по-разному. Если вы заметили у себя несколько из вышеописанных признаков, то не стесняйтесь обратиться за помощью к врачу или психологу. Здоровье и благополучие — это главное, что у нас есть в жизни.

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Сергей Трофимов
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