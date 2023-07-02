Как распознать у себя порнозависимость и избавиться от неё: Советы эксперта
Откровенный контент стал доступнее, чем когда-либо, и многие видят в этом лишь благо. Но эксперты не столь оптимистичны: человек может впасть в тяжёлую зависимость и разрушить свою психику. Разберёмся, как избежать такого развития событий.
Ресурсы с порно на любой вкус оккупировали Сеть. Интимные сцены в популярных сериалах становятся всё более реалистичными. Секс буквально владеет умами миллиардов людей — но о мере здорового потребления такого контента задумываются немногие. А зря, ведь, по мнению специалистов, зависимость от него сродни наркотической. К счастью, аддикцию можно вычислить и устранить или, по крайней мере, попытаться.
Кадр © "Страсти Дон Жуана". Режиссёр — Джозеф Гордон-Левитт, сценарист — Джозеф Гордон-Левитт / Kinopoisk.ru
Доктор Ри Лэнгем — автор программы по борьбе с порнозависимостью Stop Together. На вопрос о природе феномена он отвечает вполне однозначно.
Возраст, пол, социальное положение, интересы и воспитание никак не влияют. Это физиологическое состояние, при котором мозг и весь остальной организм начинают работать по-другому. Зависимость заставляет человека чувствовать непреодолимое желание делать то, что приносит ему удовольствие, даже если последствия могут быть негативными
Этот механизм работает так: человек смотрит порно и получает всплеск гормона дофамина, который вызывает чувство волнения, удовлетворения и вознаграждения. Если делать так достаточно долго, простые радости жизни — чтение книг, прогулки в лесу или общение с любимым человеком — уже не будут приносить такого же удовольствия.
Чтобы получить новую порцию дофамина, придётся снова смотреть на то, как другие люди занимаются сексом, на экране компьютера или смартфона.
Проблема в том, что такое поведение физически меняет структуру мозга и вырваться из замкнутого круга со временем становится всё сложнее
Кадр © "Страсти Дон Жуана". Режиссёр — Джозеф Гордон-Левитт, сценарист — Джозеф Гордон-Левитт / Kinopoisk.ru
Как понять, что вы зависимы? Если просмотр откровенного контента монополизирует ваше время, влияет на отношения с другими людьми, привычки и настроение, пора признать, что у вас проблемы.
Другие признаки включают неспособность прекратить просмотр порно, желание делать это чаще, а также отказ от физической близости и даже выполнения повседневных обязанностей в пользу потребления откровенного контента.
Партнёр зависимого будет испытывать тревогу и стресс из-за ухудшения интимной жизни. А сам зависимый станет скрытным и озлобленным: в результате могут пострадать отношения с близкими людьми
К счастью, ситуацию вполне реально исправить. И первый шаг — это принятие проблемы. Второй — обращение за помощью к специалистам. Это не обязательно визит к врачу: в Сети есть много онлайн-программ, которые можно пройти анонимно.
Обычно в этих случаях применяются методы когнитивно-поведенческой психотерапии, а также терапии принятия и ответственности. Они помогают понять механизмы аддиктивного поведения, вычислить триггеры и гарантированно преодолеть зависимость.
Но можно начать с простого: блокировки порно на компьютере и в гаджетах, медитации, физических упражнений и занятия любимым делом. Даже этих инструментов вполне достаточно, чтобы вновь почувствовать радость жизни.
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