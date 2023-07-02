Как распознать у себя порнозависимость и избавиться от неё: Советы эксперта

Ресурсы с порно на любой вкус оккупировали Сеть. Интимные сцены в популярных сериалах становятся всё более реалистичными. Секс буквально владеет умами миллиардов людей — но о мере здорового потребления такого контента задумываются немногие. А зря, ведь, по мнению специалистов, зависимость от него сродни наркотической. К счастью, аддикцию можно вычислить и устранить или, по крайней мере, попытаться.

Кадр © "Страсти Дон Жуана". Режиссёр — Джозеф Гордон-Левитт, сценарист — Джозеф Гордон-Левитт / Kinopoisk.ru

Доктор Ри Лэнгем — автор программы по борьбе с порнозависимостью Stop Together. На вопрос о природе феномена он отвечает вполне однозначно.

Возраст, пол, социальное положение, интересы и воспитание никак не влияют. Это физиологическое состояние, при котором мозг и весь остальной организм начинают работать по-другому. Зависимость заставляет человека чувствовать непреодолимое желание делать то, что приносит ему удовольствие, даже если последствия могут быть негативными Ри Лэнгем Автор программы Stop Together

Кадр © "Стыд". Режиссёр — Стив МакКуин, сценарист — Стив МакКуин, Эби Морган / Kinopoisk.ru

Этот механизм работает так: человек смотрит порно и получает всплеск гормона дофамина, который вызывает чувство волнения, удовлетворения и вознаграждения. Если делать так достаточно долго, простые радости жизни — чтение книг, прогулки в лесу или общение с любимым человеком — уже не будут приносить такого же удовольствия.

Чтобы получить новую порцию дофамина, придётся снова смотреть на то, как другие люди занимаются сексом, на экране компьютера или смартфона.

Проблема в том, что такое поведение физически меняет структуру мозга и вырваться из замкнутого круга со временем становится всё сложнее Ри Лэнгем Автор программы Stop Together

Кадр © "Страсти Дон Жуана". Режиссёр — Джозеф Гордон-Левитт, сценарист — Джозеф Гордон-Левитт / Kinopoisk.ru

Как понять, что вы зависимы? Если просмотр откровенного контента монополизирует ваше время, влияет на отношения с другими людьми, привычки и настроение, пора признать, что у вас проблемы.

Другие признаки включают неспособность прекратить просмотр порно, желание делать это чаще, а также отказ от физической близости и даже выполнения повседневных обязанностей в пользу потребления откровенного контента.

Партнёр зависимого будет испытывать тревогу и стресс из-за ухудшения интимной жизни. А сам зависимый станет скрытным и озлобленным: в результате могут пострадать отношения с близкими людьми Ри Лэнгем Автор программы Stop Together

Кадр © "Стыд". Режиссёр — Стив МакКуин, сценарист — Стив МакКуин, Эби Морган / Kinopoisk.ru

К счастью, ситуацию вполне реально исправить. И первый шаг — это принятие проблемы. Второй — обращение за помощью к специалистам. Это не обязательно визит к врачу: в Сети есть много онлайн-программ, которые можно пройти анонимно.

Обычно в этих случаях применяются методы когнитивно-поведенческой психотерапии, а также терапии принятия и ответственности. Они помогают понять механизмы аддиктивного поведения, вычислить триггеры и гарантированно преодолеть зависимость.